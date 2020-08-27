【暖男爸爸】鄭中基為照顧妻女更注意健康　Ronald改飲食習慣做住家男

▲ 鄭中基為健康機構任宣傳大使。（大會提供）

近年以家庭為重的鄭中基（Ronald）越來越關注身體健康，早前鄭中基做宣傳大使拍攝教育短片，宣揚高尿酸的危害與健康飲食的重要性，透過日常生活習慣，避免跌入三高陷阱。



鄭中基揚言喜歡打邊爐，不時會「烚吓烚吓」，不過原來他本身更鍾情「鋸扒」，但已為人父的Ronald已一改昔日飲食習慣。

現時他甚少外出吃飯，經常在家與子女吃「住家飯」，務求少味精、多菜少肉、少食多餐，食得健康。



Ronald不諱言這個飲食上的轉變很大部份是為了孩子，「自己也看到身邊不少朋友，身材即使不特別肥壯、年紀不大，卻已有症狀纏繞，時不時關節痛，看到都辛苦。」

因此他告誡自己要維持健康飲食，亦感到有必要讓更多人認識尿酸的嚴重性。

▲ 鄭中基拍片表示自己已改掉飲食習慣。（大會提供）

他拍攝教育短片，娓娓道來高尿酸的影響。「三高大家聽得多，卻未必留意尿酸水平，尿酸過高會引發不少問題，而三高、肥胖、常飲酒的人士都是高風險一族，因此應留意控制尿酸水平，以免關節不適。」



要控制尿酸，Ronald更注意飲食，多菜少肉，目標水平為低於6mg/dL（或0.36 mmol/L）。Ronald在教育短片中展示一個簡單手勢，希望提升大眾對尿酸水平的關注。

他希望大家細心留意教育短片內容，「短片暗藏不少玄機，大家記得留意！」教育短片將於9月3日起，陸續在社交媒體及戶外平台發佈。