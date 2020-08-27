陳彥霖死因研訊續 港鐵職員指拾獲死者的畫筆畫紙

▲ 少女陳彥霖死因研訊今於西九龍裁判法院續訊。(資料圖片)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（27日）午續。港鐵車站主任供稱，死者失聯當日下午，他接報有同事在調景嶺站外拾獲包括畫筆及畫紙等失物，他其後透過電話聯絡到物主母親，而對方當時身處韓國。另外，庭上播放片段顯示，疑似是死者的身影在調景嶺站外逗留，其後走向知專學院方向。

港鐵清潔工甘桂英供稱，她於去年9月19日下午在調景嶺港鐵站工作，當時離遠看見站外的石壆位置有些物品，她行近後發現有畫筆、1部手機、畫紙及作文紙，又在附近看見1個袋，內裡裝有一些零食。甘等待5至6分鐘後，發現沒有人來收拾，她便通知港鐵站長室指有失物。甘又指最初那些紙張散開了，她遂用上述手機壓著那些紙張。

港鐵職員莊林堅供稱，他任職港鐵車站管理主任，他於去年9月19日下午在調景嶺站工作，及後約於6時20分收到拾獲失物的通知，其後有同事將失物帶到站長室，他當時查看失物，發現1部IPhone、2盒顏色筆、一些紙張及1袋零食，他嘗試開啟該部IPhone，但當時沒有電而未能啟動，他遂為該部IPhone充電。

莊續指，其後他成功開啟該部IPhone，並嘗試尋找聯絡人，他打給登記1個為「媽咪」的電話號碼，對方接聽電話後，表示正身處韓國，又問他為何物品會在調景嶺站拾獲失物，指女兒當時應該在美孚站，他回應指不清楚，莊指亦沒有在失物中發現證件等物品。

死因研訊主任播放兩段調景嶺站外的閉路片段，時間為去年9月19日約下午5時半，有1個身穿黑色間條背心的身影，在調景嶺站外的石壆坐下，又曾走到附近的便利店內，其後該身影走向調景嶺站外對出方向；惟片段質素一般，無法看清該身影。死因研訊主任指，站外對出方向是知專設計學院。莊同意。研訊明(28日)續。

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記者：王仁昌