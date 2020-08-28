【開學準備】學生在家ZOOM學習難專心？　專家教路安排家居調適遊戲學習鍛鍊專注力

▲ 開學在即，對年幼的孩子來說，在家作長時間的網上學習是很大的挑戰。（iStock圖片）

下周便開學了，由於疫情關係，學校課堂需轉用網上形式進行，對年幼的孩子來說，在家作長時間的網上學習是很大的挑戰，需要家長提供足夠的支援以幫助他們維持專注。協康會職業治療師楊志凱（Eddie）建議家長可作家居調適，以及透過遊戲讓孩子學習專注。職業治療師媽媽Chloe，也會在開學前教導女兒井井有條地排列自己的工作桌，讓她上學時，可以更專心。

協康會職業治療師楊志凱（Eddie）指出，對年幼的孩子來說，網上學習的形式較單一，不容易長時間保持有趣，也缺乏豐富的感覺刺激；再者，缺乏老師、學生之間的互動，孩子難以保持集中；而孩子在家中上課，也會有太多的引誘，導致容易分心，老師們也很難控制或提供協助。

他強調，小朋友的專注受3大因素影響︰個人、環境及活動；關於個人方面，孩子的專注力按年紀有其發展階梯，例如5歲小朋友大約只可持續專注15分鐘，因此家長首先應以正面包容及接納的態度，明白孩子難以長時間在網上學習中保持專注。

▲ Eddie認為，家居環境作出調適，有助孩子在家保持專注學習。（iStock圖片）

那麼，家長可以怎樣協助孩子在網課上維持專注？Eddie建議以下的家居環境調適，幫助孩子在家保持專注。

1.提供安靜、少雜物的環境：家長可在家中安置一個寧靜的小角落，作為孩子的「學習區」。書桌需保持整潔，把容易令孩子分心的玩具、手機等物件移走。

2.給予孩子有調節自己的空間：要年幼的孩子長期保持安坐及專注是十分困難的，他們需持續的感覺刺激以保持專注。家長可以讓孩子在網課中，每隔一段時間伸展一下手腳、站起來跳幾下、用飲管飲水、吃一些茶點如餅乾、果乾等，甚至到洗手間洗個面，都可以讓孩子保持「醒神」。

3.安排有規律的作息時間表：家長需重整孩子的作息規律例如穩定的睡眠及早午晚三餐、學習及遊戲時間，有助孩子能保持穩定的覺醒狀態。但記住不要過度催谷孩子，安排太多學校課堂外的學習活動，以免孩子缺乏休息及調節自己的時間。

由遊戲活動訓練專注技巧

職業治療師經常設計有趣好玩的遊戲，Eddie和協康會職業治療師團隊撰寫新書《從專心出發》時，設計了以下幾個適合初小學童的家居遊戲，家長也可在開學前多跟小朋友玩，讓他們明白如何能專注集中於活動中。

1.智慧蓋棉胎

玩法︰預備一疊印有不同顏色、數字、食物或中文字卡牌，請孩子記着指定的字卡，把卡牌逐一派到桌上，當孩子看到指定的顏色、數字、食物卡出現，便要盡快用手拍這張卡。大人可以增加難度，例如派牌速度可以時快時慢，挑戰其專注力。

▲ 協康會職業治療師建議幾個家居遊戲，讓小朋友明白如何能專注集中於活動中。(圖：協康會)(圖：協康會)

2.尋尋尋尋

玩法︰家長與孩子一起訂出中文詞語的題目，讓孩子在報紙中找出指定的字，並把它們圈出來，最後檢查詞語是否正確，並數一數找出了多少個詞語，也可鼓勵孩子把找到的中文字剪出來，貼在顏色卡紙上，或用剪出來的生字做一個小手工或圖工。

▲ (圖：協康會)

3.新聞報道

玩法︰預備一張印有不同詞語（如顏色、數字、食物等）的提示紙，由大人逐個詞語朗讀，請孩子留心，並要求他們聽到指定詞語時，便要做指定動作（如聽到「顏色」的詞語便拍手、聽到「食物」的詞語就要踏腳。）

家長可以按小朋友興趣，調節朗讀速度，或讀出由不同類型詞語串連的句子組合，把特定詞語夾雜在當中，提升孩子的專注。如果加入計分制，小朋友會更投入。

▲ (圖：協康會)

4.音樂石像

玩法︰預備小豆袋，分別用一條繩子劃分起點和終點，當音樂響起，孩子拿着豆袋向前走，並把豆袋放入終點的一個籃子內，然後回到起點再拿豆袋。當音樂停止，孩子要如石像般不動，直至音樂響起才解涷向前走。調節玩法如改變運送豆袋的姿勢，如把豆袋放在頭頂上、肩膊上行走。

▲ (圖：協康會)

家長︰規劃工作枱文具助專注

育有兩名女兒的職業治療師Chloe，在大女兒開學在即，模擬實體教室環境，讓孩子調整返學心態和提升專注力。她謂小朋友遙距學習時，沒有老師在身邊，容易分心，故要多用視覺提示方法，讓她集中。

而她會安排一張正式的工作枱，上面放上一張淨色畫紙或枱墊，作為寫畫區域，指示子女應在枱的中間位置工作，旁邊空位由左邊開始擺放筆袋、畫具、文件夾等用具。

這樣當老師授課時，他們更能專注課堂，不用周圍尋找文具而分心。不同課堂可以用不同色的枱墊，配上相對顏色的文件夾，完成一堂就放回功課入內，那就更能跟上換堂節奏，完成一天的課後更易找到所需的習作。

▲ Chole囡囡開學前，已學習擺放文件夾、及把書本分類。(受訪者提供)

▲ 放上一張淨色畫紙或枱墊，作為寫畫區域，有助專注。(受訪者提供)

由於網上課堂需要每位學生跟貼老師講話和指示，老師可能在教學上時會滲入播片，朗讀教科書等等，要求小朋友跟到步驟，故她會跟大女玩四步畫圖，建立能力。方法是讓孩子望着畫冊上的圖案，模仿把圖案畫出來，體會由第一步驟畫到第二步，需要對比前後兩幅圖的不同之處、再作下一步畫，而這些能力有助小朋友上堂時跟老師的步驟。即使自己一時分心了，錯過了前一秒的畫面，也可以嘗試自己即時與老師的畫面作對比跟上進度。

記者：胡麗珊