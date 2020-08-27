維景灣畔多次有非住戶隨處便溺　屋苑服務處稱已加強巡查消毒

▲ （西貢區議員葉子祈Facebook圖片）

新冠肺炎疫情持續，雖然大多市民都聽從勸喻儘量留在家中，但近日就有疑似非住戶在大型私人屋宇維景灣畔內隨處便溺、吐痰和亂掉煙頭，在咳嗽已令人心慌的時代，此行為更令該屋宇住戶擔心。

▲ （西貢區議員葉子祈Facebook圖片）

該區區議員葉子祈則表示，近來收到大量居民投訴指管理公司服務質素下降及前線保安人員態度惡劣，並用粗口漫罵居民等。另外長期亦有收到居民指有疑似裝修師傅或工程人員，在屋苑內便溺、亂掉煙頭和隨地吐痰。

葉子祈更指，曾多次代為向管理公司啟勝投訴，唯啟勝一直未有受理。

維景灣畔服務處就回應指，就近日網上流傳的片段，指有人於屋苑的公眾地方便溺，服務處在知悉後已即時進行清潔及消毒，並已在相關地方張貼溫馨提示。

服務處高度關注事件，立即進行詳細調查，經了解後知悉該名人士是屋苑業戶的訪客，服務處並已親自拜訪及提醒有關業戶，以避免同類事件的發生。同時，服務處已加強屋苑內的巡查，遇有特殊狀況，會主動上前勸喻。

因應疫情，服務處持續加強屋苑整體清潔消毒工作，並推行一系列防疫措施，以確保屋苑公共健康安全。服務處亦會確保所有承辦商員工，在當值前必須量度體溫及填寫健康申報表，並在工作期間全程佩戴口罩，以進一步加強保障。

服務處一直重視居民意見，在收到查詢及意見後，並在需要的情況下進行調查，以便作出適切的跟進及回覆。

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責任編輯：陳梓蔚