【海外升學】提升英語詞彙量實現升學移民夢　考取IELTS 7分或以上秘訣

▲ 想IELTS考得好成績，掌握足夠的英語詞彙量是先決條件。（iStock圖片）

考取IELTS 7.0或以上相信是很多考生的目標，因為有足夠的分數方可以為海外升學或移民英語國家鋪路。要考得好成績，掌握足夠的英語詞彙量是先決條件。

IELTS共有四份考卷，全面考核考生的聽、說、讀、寫能力。聆聽試卷有四段錄音，首兩段是日常生活的對話和講話，例如討論旅遊安排、介紹某地的設施等，之後兩段錄音是學術環境中的對話和講話，例如學生與導師研討某個課題、某學科的講課等。

閱讀試卷有三篇文章，取材自普及書籍和報刊，如果選考學術組的試卷，內容會涉及各類學科主題。這兩份考卷各有40條題目，主要為多項選擇、配對、填充等，要答對30題才可在該卷取得7.0評級。詞彙基礎不打好，便無法充分理解試題，答案如果拼寫錯或語法不對，也會扣分。

寫作和會話兩份考卷，其中一項評分準則就是運用詞彙的能力，佔評分的25%，評核考生的用詞是否準確、豐富、恰當。語法的準確度同樣佔25%，要是死背單詞的意思而不認真學好語法，也同樣致命。一般升學要選考學術組的寫作試卷，要求文體有學術文章的風格，要標準、正式和客觀。如能學懂運用學術文章中常用的詞彙，這份考卷可以更有把握。

要打好詞彙基礎，詞典中的學術英語詞彙表 (Academic Word List) 是一個很好的起步點。詞表通過分析大量學術文本而制定，收錄了學術文章中頻繁出現的詞彙，廣泛涵蓋多個學術範疇和專業，覆蓋一般學術文本約10%的內容。溫習時，不妨專注查看這些詞彙，將未學會的詞語做標記，隨時隨地複習。

更多實用資訊：

IELTS

Academic Word List

The Oxford 3000

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