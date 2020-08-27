運輸署9月7日起恢復考車路試　筆試則於9月14日恢復

▲ 運輸署9月7日起恢復考車路試。（資料圖片）

考車人士的考車試和中學文憑試一樣一再延誤，不少準考生擔心久未練習，越拖越難合格。而運輸署今日終於公布全面恢復駕駛考試的安排。

運輸署今日（27日）宣布，將於9月7日（星期一）起全面恢復駕駛考試（路試）服務。已預約於9月7日或之後進行路試的考生，可按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。在駕駛考試中心暫停服務而未能進行路試的考生，將會陸續獲個別通知其新訂的考試日期。

此外，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務計劃於9月14日恢復。已預約於9月14日或之後進行筆試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及筆試中心應考。在筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將會陸續獲個別通知其新訂的考試日期。

運輸署呼籲，考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計一個月內遞交延期申請書及相關病假證明書或醫生證明書正本給運輸署駕駛考試排期事務處跟進及另訂考試日期。

駕駛考試排期服務（包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務）將會繼續暫停，直至另行公告。在駕駛考試排期事務處暫停服務期間需遞交延期／暫時取消駕駛考試或更改考試地區申請的考生，請將親筆簽署的申請信、身份證明文件副本及考試排期信正本放進設置於九龍牌照事務處的投遞箱或郵寄至駕駛考試排期事務處。

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責任編輯：陳梓蔚