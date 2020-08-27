【港鐵老鼠】將軍澳站驚現鼠蹤　港鐵將進行滅鼠工作：相信老鼠是由車站外進入

▲ 港鐵將軍澳站今日（27日）中午時段出現鼠蹤。（陳靜儀攝）

鼠患問題向來備受關注，今日（27日）港鐵將軍澳站亦現鼠跡。在大概接近中午一時，有讀者向TOPick報料指，於港鐵將軍澳站發現鼠跡，港鐵回覆TOPick查詢指，車站亦會安排承辦商在今晚進行滅鼠工作，有關老鼠在將軍澳站出沒情況，即睇：【下一頁】

港鐵指在今日（27日）中午約12點50分，亦留意到有關情況。當時，將軍澳站一名保安員留意到有一隻老鼠由車站外經C出入口走入大堂，車站職員其後捕捉到該隻老鼠，並安排清潔人員用1:49漂白水清潔及消毒車站。為審慎起見，車站亦會安排承辦商在今晚進行滅鼠工作。

【新冠肺炎】一文睇清患者到訪商場行蹤 屯門良景廣場累計有15名患者曾到訪或成新群組

港鐵表示，十分重視車站範圍的衛生情況，不時安排清潔人員清潔及消毒車站地方及設施。將軍澳站最近並無發現其他老鼠，相信今次老鼠是由車站外進入車站，車站職員會加强留意。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎