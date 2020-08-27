51歲男子被警方拘捕　涉取酬查逾1,200個車牌資料助起底

▲ 網絡安全及科技罪案調查科拘捕一名51歲男子。(資料圖片)

警方昨拘捕一名男子，涉嫌收取報酬濫用運輸署「車輛登記細節證明書」系統，查取逾1,200人個人資料 。

網絡安全及科技罪案調查科人員昨日（26日）於屯門拘捕一名52歲男子，他涉嫌自去年6月起，收取報酬後進入運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，訛稱證明書用作法律訴訟及買賣車輛用途，申請超過1,200份載有不同個人資料，包括姓名、住址、身份證號碼等的證明書，部分證明書中的個人資料，其後被發現在不同的社交媒體平台上不法披露。



被捕男子涉干犯「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，及「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪或「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪。警方會繼續追緝委託被捕人查取個人資料的人士，不排除更多人被捕。



警方提醒市民，高等法院頒布禁止披露警務人員及其家人個人資料的臨時禁制令仍然生效，呼籲公眾切勿以身試法。

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責任編輯：蘇文軒