【新冠肺炎】中至低量類固醇對患者成效大　醫管局指能舒緩炎症反應兼避免副作用

▲ 醫管局於今日舉行傳媒講座，講解第三波疫情病人治療概況。（洪芷晴攝）

醫管局於今日（27日）舉行傳媒講座，指出使用藥物瑞德西韋治療重症患者的成效不大，因為其效用主要用以減低患者體內病毒量，而重症患者一般會產生較嚴重的免疫因子反應，故需使用類固醇治療，以舒緩炎症反應；另外年紀大的男性患者面對新冠肺炎較高危，死亡率亦較高，呼籲年輕的男性患者康復後能捐出血漿救助其他患者。

醫院管理局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾賢德表示，本港第三波疫情爆發，病例達約3,500宗，年齡中位數為48歲。綜合三波疫情，整體死亡數字中，男性死亡率佔約60%，不過暫未知具體原因。

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他說，在70多個死亡個案中，c反應蛋白、鐵蛋白、肝脢等細胞指數均較高，當局會使用類固醇「地塞米松」及「安挺樂」等為患者用藥作治療；又引述英國研究指，患者每天服用6毫克類固醇，連續服用7天，患者於28天內的死亡率能降低3成。

曾賢德說，於2003年沙士時，醫院已有使用類固醇為患者治療，惟當時使用的劑量過高，令病人出現很大副作用，故現時使用中至低劑量，並使用較短日子，避免「得不償失」同時可令患者康復；而疫情中常用的藥物干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林，其中的蛋白酶抑制劑因副作用大，易影響肝功能，故未來會少用。

▲ 醫管局今日舉行傳媒講座，講解第三波疫情病人治療概況。（洪芷晴攝）

瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎稱，截至8月23日，本港共有199名嚴重至需於深切治療部留醫的患者，佔整體4.2%，當中死亡率逾1成，部份嚴重患者因免疫系統失衡而出現發炎症狀，引致身體和器官衰歇，而類固醇可控制其免疫反應；至於輕症患者，則可透過瑞德西韋及血清治療。

不過，蘇栩頎提及，在多種治療方案中，雖然將康復者的血清給予確診者，可以於患病早期已減低體內的病毒數量，惟血清「不是話用就用到」，必須有適合的血型及足夠的血包才能使用，故局方呼籲年輕男康復者可聯絡院方，捐出血漿救助其他患者。

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記者：洪芷晴