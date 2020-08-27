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【新冠肺炎】太子道百佳文員確診　涉事分店已停業進行消毒

社會 20:19 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

九龍城太子道西百佳超巿一名文員確診。（曾耀輝攝）

衞生防護中心公布今日（27日）一名九龍城太子道百佳超級市場的文員確診，百佳表示，該店於已徹底清潔和消毒，於昨日起暫停營業2天，目前並無其他員工出現有關病徵。

【新冠肺炎】太子道百佳一名文員確診　日常工作時會幫忙執貨

百佳指，周二(25日)獲悉太子道分店一名負責店內文書工作的全職員工，初步確診感染新冠肺炎，並於昨日(26日)獲悉該員工證實確診，現正於醫院接受治療，該店於周二晚關店後已徹底清潔和消毒。目前該分店並無其他員工出現有關病徵。

百佳稱，已詳細追踪和該員工有緊密接觸者並進行通知，該分店已於昨日起暫停營業2天（即8月26至27日），為全店再次進行徹底清潔和消毒所有設備、工作設施和地面，聘用專業清潔承辦商以清潔劑徹底清洗空調及通風系統；店內所有未預先包裝的新鮮食品已即時棄掉；原有的員工將在家隔離14天；安排一名員工經常清潔和消毒剛用過的購物籃和購物車；於購物車及購物籃提取處提供消毒濕紙巾予顧客消毒手柄，用過的濕紙巾可棄置於指定垃圾箱內；當明日恢復營業時， 會安排另一組員工為顧客提供服務。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：蘇文軒
 
 

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