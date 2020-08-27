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【醫院停電】屯門醫院今早停電約20秒　急症室一間負壓急救房短暫受影響

社會 21:24 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

屯門醫院今日早上約9時30分受電力供應事故影響。(資料圖片)

屯門醫院今日（27日）早上約9時30分受電力供應事故影響，主座、特別座大樓及病理學大樓多個地方的供電暫停約20秒，期間電燈、冷氣系統及電梯一度暫停運作。院方隨即實施應變措施，檢查全院所有臨床區域，向受影響範圍作出緊急維修，以維持醫院之正常運作。各系統在電力供應恢復正常後，陸續回復正常運作。
　　 
發生電力故障期間，屯門醫院所有病人服務維持正常，急症室、手術室及隔離病房的負壓系統亦維持正常運作。但急症室一間負氣壓急救房的負氣壓設定曾短暫受影響，當時房內沒有病人；而一間專門處理高風險樣本的化驗室的負氣壓設定亦受影響要暫停使用，在中午回復正常後，化驗室人員加緊處理，所有樣本已經完成化驗。
　　 
屯門醫院正聯同機電工程署全面檢查全院的電力系統，並會向電力公司查詢及了解故障原因，亦會全面檢查受影響區域，確保所有醫療儀器已恢復正常運作。

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責任編輯：蘇文軒

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