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駿洋邨駿湖樓租戶明日入伙　區議員：停車場街市商場仍未啟用

社會 21:33 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

駿洋邨駿湖樓首批租戶，明天起陸續入伙。（麥梓健fb）

駿洋邨駿湖樓明天（28日）起，房署陸續安排準租戶取鎖匙入伙；駿時樓租戶料到下月初才陸續入伙。而屋邨其餘3座，仍繼續保留作檢疫中心用途。

沙田區議員麥梓健等地區代表，今日（27日）視察駿洋邨，指駿湖樓一樓平台的長者日間中心，改為入伙辦事處。

駿洋邨駿湖樓率先讓租戶入伙。（麥梓健fb）

駿洋商場是屋邨一帶的唯一零售設施。（麥梓健fb）

駿洋街市未有檔販進駐。（麥梓健fb）

於入伙辦事處，房署已備設防疫措施，包括每個入口都有紅外線體溫探測器、以透明擋板分隔各簽約區域、以及提供酒精搓手液等。

據悉駿湖樓已通電，亦已接駁煤氣，每個單位都有熱水爐。不過街市43個檔舖、商場約20間商戶仍未進駐；停車場則位於檢疫中心範圍，約200多個車位仍未能使用，麥稱議員憂該邨或衍生違泊問題。

駿湖樓、駿時樓設有獨立行人及車輛出入口，居民可經這些獨立通道出入駿洋邨。房屋署亦會以高身隔欄，分隔檢疫中心及駿洋邨駿湖樓、駿時樓和駿洋商場。

至於屋邨其餘3座大廈，當政府停止徵用作檢疫中心後，房委會仍需要數月修繕，最快2021年第二季初才陸續入伙。在3座大廈仍用作檢疫期間，衞生署會採取嚴密檢疫管理措施。

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責任編輯：吳卓峰

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