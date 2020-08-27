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【全民檢測】醫學會：一次陰性結果不是永恆　需為高風險人士定期檢測

社會 22:42 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

香港醫學會今（27日）強調，單次大規模篩查不能取代為高風險人士提供免費常規測試。（湯炳強攝）

全民檢測4日後便展開，惟採樣地點、流程等細節仍欠奉，香港醫學會今（27日）強調，單次大規模篩查不能取代為高風險人士提供免費常規測試，並提醒市民「一次陰性結果不是永恆，千萬唔好以為自己無事」；同時促請港府交代採樣醫護於場內更換保護衣安排，及加強邊境把關等。

港府明日起放寬晚市堂食、戶外戴口罩等限制，曾祈殷直言「時間上不是很理想」。（湯炳強攝）

【全民檢測】疫情緩和或影響普及檢測參與率　徐德義：不代表全民檢測沒有意思

傳染病顧問委員會聯會主席曾祈殷昨多次強調，單次大規模篩查是額外計劃，不能取代為高風險人士，如安老院、外傭、清潔工、的士司機等提供免費常規測試，當局亦要加強邊境把關，及為第四波疫情作好準備，如增添人手追蹤接觸者等。曾又提醒市民，「一次陰性結果不是永恆，千萬唔好以為自己無事」。

陳以誠透露，已報名協助採樣，昨日已就N95口罩進行面型配合測試（Fit Test），惟當局仍未交代醫護於在場內何處更換保護衣。（湯炳強攝）

【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案　18宗為本地感染病例

同是該聯會主席陳以誠透露，已報名協助採樣，昨日已就N95口罩進行面型配合測試（Fit Test），當局會為協助採樣工作人員提供面罩，保護衣，手套等裝備，惟當局仍未交代醫護於在場內何處更換保護衣。

（湯炳強攝）

此外，計劃化驗機構之一的「華大基因」被指其試劑累瑞典至少3,700名病徵輕微或無病徵市民出現「假陽性」結果，被問到會否擔心影嚮檢測的可信性，曾祈殷認為「不需要質疑」，因「華大基因」的試劑已獲世衞認可，相信其測試是據世衞提供的基因圖譜所研發，懷疑是某批次可能出現問題，又指衞生署亦會覆檢。

該聯會主席陳子泰直言，「一樣咁擔心」，但不知道瑞典多少人利用該批試劑驗過，「如果有幾千萬人次（驗過），假陽性只是萬分之一，比率都不高」，重申檢測可找到隱形患者，因此有其必要性。

提到港府明日起放寬晚市堂食、戶外戴口罩等限制，曾祈殷直言「時間上不是很理想」，認為近日無病徵而又年輕患者有上升趨勢，港府應待全民檢測有結果才放寬，否則會讓市民有錯覺，「以為疫情好穩陣」，認為是次放寬回應業界及晚間工作者訴求。

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記者：鄧凱文

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