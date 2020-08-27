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參考近千間學校經驗　教育局指引：網上實時授課每節不宜長過25分鐘

社會 22:55 2020/08/27

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中學校長會主席連鎮邦指，新學年中學界主流實施半日網上實時授課。（資料圖片）

新學年普遍學校續實施網上教學，部分學校推行全日網上實時授課，而據教育局今日（27日）發出新一份電子學習參考原則，指根據學界經驗，採取不同程度電子學習的「混合模式」為最可取的方案，而實時網上授課每節課不應過長，宜長約20至25分鐘，以維持學生專注力。

9月1日開學日在即，教育局繼3月之後，今公布新一份關於運用電子學習模式支援學生在家學習的參考原則，參考局方在7月向逾900間學校進行的問卷調查，以及重點視學初步結果得出。

【復課安排】消息：全港中小學料不早於9月14日復課　中一中五中六優先復課

局方強調在家學習不等同電子學習，指混合模式的學與教活動更具彈性，可照顧學生不同需要，指約半數小學較多會列印課業文本及其他學習材料，郵寄給個別學生或由家長回校提取，而中學則只有三分一會採取此方法，有關中小學絕大部分均認為此方法有效。

局方指，實時網上授課時間不應過長，每節課時應較正常課堂為短，一般在20至25分鐘，以維持學生專注力，年級愈低，課時愈短。

局方亦提醒學校必須考慮一般家長的負擔能力，訂立流動電腦裝置的規格，包括硬件和軟件的最低規格和基本配件等，供家長選購時參考。

近日網上流傳一間中學的新學年上課時間表，指9月2日（下周三）起各科將透過軟件Zoom網上實時教學，每節課雖然已經由面授的50分鐘縮減至40分鐘，全日7節課連同上班主任課，計及合共近3小時的小息及午膳，學生由早上8時半上課，至下午5時才課。

中學校長會主席連鎮邦表示，中學界因應校本編排上課時間表，主流實施半日網上實時授課，部分學校全日上課，他強調校方應與家長取得共識，以制訂適合學生的時間表。

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記者：馮琪雅

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