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【新冠肺炎】8月27日新增18宗本地個案　筲箕灣星灣峰日出康城晉海II青衣美景花園上榜 (一文看清最新確診大廈名單)

社會 00:34 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

8月27日新增18宗本地個案。 陳靜儀攝

8月27日本港新增21宗新冠肺炎確診個案，當中18宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，筲箕灣星灣峰、日出康城晉海II、青衣美景花園及天水圍栢慧豪廷等上榜。

最新確診大廈名單如下：

中西區(2)

  • 堅尼地城聯友新樓－－18男，8月24日發病，第4744宗
  • 堅尼地城聯友新樓－－44女，8月24日發病，第4745宗

【新冠肺炎】太子道百佳文員確診　涉事分店已停業進行消毒

東區(3)

  • 筲箕灣愛蝶灣9座－－87男，無病徵本地關連個案，第4739宗
  • 筲箕灣星灣峰－－51男，8月20日發病，第4743宗
  • 筲箕灣東熹苑華熹閣－－58女，無病徵本地關連個案，第4752宗

觀塘(2)

  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣－－54女，8月23日發病，第4741宗
  • 觀塘安泰邨居泰樓－－24男，8月13日發病，第4754宗

【新冠肺炎】西九龍警察總部36歲男警確診　10人被列為緊密接觸者

深水埗(1)

  • 石硤尾白田邨13座－－75女，無病徵本地個案，第4746宗

西貢(2)

  • 將軍澳日出康城4期B晉海II 5A座－－54男，8月18日發病，第4755宗
  • 西沙路官坑村－－36男，8月23日發病，第4756宗

【新冠肺炎】何栢良暫停商台晴朗訪問　籲港人平心靜氣用科學原則面對疫境

大埔(1)

  • 大埔廣場宜輝閣－－25女，無病徵本地關連個案，第4751宗

葵青(1)

  • 青衣美景花園5座－－53男，8月23日發病，第4742宗

荃灣(1)

  • 荃灣梨木樹邨松樹樓－－32女，8月25日發病，第4738宗

【新冠肺炎】荃灣匡智梨木樹宿舍群組增至11人確診　另有一位院友初步確診

元朗(2)

  • 天水圍天逸邨逸池樓－－24女，8月25日發病，第4740宗
  • 天水圍栢慧豪廷9座－－48女，無病徵本地關連個案，第4753宗

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯　李志強

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