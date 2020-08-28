【新冠肺炎】8月27日新增18宗本地個案 筲箕灣星灣峰日出康城晉海II青衣美景花園上榜 (一文看清最新確診大廈名單)
社會 00:34 2020/08/28
8月27日本港新增21宗新冠肺炎確診個案，當中18宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，筲箕灣星灣峰、日出康城晉海II、青衣美景花園及天水圍栢慧豪廷等上榜。
最新確診大廈名單如下：
中西區(2)
- 堅尼地城聯友新樓－－18男，8月24日發病，第4744宗
- 堅尼地城聯友新樓－－44女，8月24日發病，第4745宗
東區(3)
- 筲箕灣愛蝶灣9座－－87男，無病徵本地關連個案，第4739宗
- 筲箕灣星灣峰－－51男，8月20日發病，第4743宗
- 筲箕灣東熹苑華熹閣－－58女，無病徵本地關連個案，第4752宗
觀塘(2)
- 秀茂坪曉麗苑曉暉閣－－54女，8月23日發病，第4741宗
- 觀塘安泰邨居泰樓－－24男，8月13日發病，第4754宗
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深水埗(1)
- 石硤尾白田邨13座－－75女，無病徵本地個案，第4746宗
西貢(2)
- 將軍澳日出康城4期B晉海II 5A座－－54男，8月18日發病，第4755宗
- 西沙路官坑村－－36男，8月23日發病，第4756宗
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大埔(1)
- 大埔廣場宜輝閣－－25女，無病徵本地關連個案，第4751宗
葵青(1)
- 青衣美景花園5座－－53男，8月23日發病，第4742宗
荃灣(1)
- 荃灣梨木樹邨松樹樓－－32女，8月25日發病，第4738宗
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元朗(2)
- 天水圍天逸邨逸池樓－－24女，8月25日發病，第4740宗
- 天水圍栢慧豪廷9座－－48女，無病徵本地關連個案，第4753宗
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責任編輯 李志強