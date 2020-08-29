【助人為樂】前消防員換肝兩次險入鬼門關　 重獲重生提早退休做義工繼續幫人

▲ Sam Sir現在做義工幫人。

消防員給人的印象，都是身形魁梧、體格強健，是大隻仔/佬的化身。退休已10年的前消防總隊目許培道（Sam Sir），至今仍擁有消防員的標準外形，其實他曾患急性肝炎，生命危在旦夕，要換兩次肝才能保命。他重返消防局工作8年後，決定提早退休，到醫院做義工探望病友，希望以自身經歷鼓勵他們。「我自小喜歡幫人故此做消防員，現在到醫院做義工同樣都是救人，莫忘初心。」

未談Sam Sir退休路前，可先說說他的巴閉史︰消防處的體能分數達120分已獲A級，Sam Sir的分數卻高達到1,000分；他更創下「斜板屈膝仰臥起坐（sit up）」連續700次的紀錄，還曾代表香港消防處到新加坡參加「消防員體能挑戰賽」，並奪得第2名，所以Sam Sir有外號︰超級消防員。跟Sam Sir談起這些往事，他謙虛說是以前的事，不過卻十分感謝爸爸，令他立志當消防員。

我屋企是耕田，自細便在農村生活，我只有小學畢業，到了18、19歲還是個鄉下仔。

Sam Sir說雖然讀書少，但爸爸卻經常教他做人道理，

有天爸爸問我人生最快樂是甚麼，我答如果不用耕田，日日睇卡通片就叫快樂。但爸爸卻說︰如果幫人令到他們開心，這才是你真正的快樂。

立志成為消防員救人

Sam Sir覺得很有道理，更隨即想到做消防員有人工兼且可幫助人，於是便決定以此為終身職業。Sam Sir在22歲正式成為消防員，除了日常進入火場救人外﹐他還不時參與義務工作﹐1999年台灣及2008年的四川汶川大地震，他便曾到當地救援。走入災場，危機四伏，在四川救災中更差點出意外，

因不時有餘震，我不小心從11呎高處跌下，但只是腳腫了一點，身體並無大礙，當時我上司更話是奇迹。

四川救災回港後，Sam Sir更獲得行政長官頒發的「公共服務狀」（俗稱紅雞繩）﹐表揚他的貢獻。

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肝酵素高達5千多度

這位非常健碩兼有衝勁的消防員，卻在42歲時身體出現問題，由救人變成被救。「當時發現肝酵素高達5千多度，醫生話我要即時換肝，但等待屍肝的人很多，其實十分渺茫。」

在等待期間，Sam Sir身體很虛弱，整日要躺在床上，「我以前救這麼多人，但現在卻救不到自己，覺得人十分脆弱。」

Sam Sir這時更冒起自殺的念頭，「我想推開病房窗跳下去，但窗有鎖及有窗花。於是便向醫院請假外出，計劃把死氣喉放入車內自殺，但醫生又不批准我離開醫院，當時我連自殺也沒有能力，真的十分無奈。」

由於Sam Sir情況太危急，他同樣做消防員的姪兒便決定捐出活肝做移植手術，可惜手術第二天Sam Sir卻併發肝門靜脈栓塞， 要立即做手術但生命危在旦夕，幸好第三天有家庭願意捐出屍肝，Sam Sir進行手術後再出現問題﹐在13天內做了共5次手術，才可保住他的性命。

Sam Sir留醫三個多月出院，體重大跌40磅。Sam Sir出院後積極做運動鍛練身體，半年後終可重回消防的前線工作。

以過來人身份鼓勵病友

Sam Sir更開始積極投入義務工作，除了不時以過來人身份向外宣揚器官捐贈，間中更會到醫院探訪病人。50歲時他更提早退休，希望花更多時間做義工，

雖然放棄了我最愛的消防工作，其實我在醫院做義工同樣都是幫助人，只是形式不同。

Sam Sir主要採訪一些換肝、腎或癌症病人，

有次我去探一個等待換肝的病人，他就睡在我從前的病床﹐我便跟他說這窗口位可欣賞到美麗的景色，還鼓勵他說我以前都瞓過這床，手術亦很成功，他都一定得。

退休後的Sam Sir，身上還流着消防員的熱血，「有天我離家出外，見到有架吊車失控，倒在欄桿前更夾着一個途人，我便立即去救人，救出途人時面部已發黑，十分危殆，但1個月後問舊同事，原來他已回家休養了。」這位退而不休的超級消防員，一直都股助人的熱血，果然是莫忘初心。

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記者：招美寶