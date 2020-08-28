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【酒店下午茶】瑰麗酒店Butterfly Patisserie外賣自取下午茶　625元可供3位享用【附訂購連結】

休閒 10:02 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

香港瑰麗酒店的Butterfly Patisserie的蛋糕出名高質素,下午茶嘗到多款蛋糕最開心。(酒店提供)

茶餐廳外賣下午茶不奇，現在連星級酒店也推出優雅下午茶外賣，好讓尊貴的客人帶回家慢慢享受。五星級的香港瑰麗酒店的Butterfly Patisserie，推出全新外賣自取下午茶，價錢$625，可供2-3人享用，並只供網上訂購

下午茶糕點包括：
- 4款特色三文治
- 4款時令甜點
- 2件大溪地雲呢拿千層酥
- 4件新鮮焗製英式鬆餅
- 士多啤梨果醬
- 香橙果醬
- 奶油忌廉
- 兩款茶包：英式早餐紅茶或伯爵茶

查詢：3891 8320

記者：郭秀芳

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