【酒店下午茶】瑰麗酒店Butterfly Patisserie外賣自取下午茶 625元可供3位享用【附訂購連結】 休閒 10:02 2020/08/28 分享： 熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬 ▲ 香港瑰麗酒店的Butterfly Patisserie的蛋糕出名高質素,下午茶嘗到多款蛋糕最開心。(酒店提供) 茶餐廳外賣下午茶不奇，現在連星級酒店也推出優雅下午茶外賣，好讓尊貴的客人帶回家慢慢享受。五星級的香港瑰麗酒店的Butterfly Patisserie，推出全新外賣自取下午茶，價錢$625，可供2-3人享用，並只供網上訂購。 下午茶糕點包括： - 4款特色三文治 - 4款時令甜點 - 2件大溪地雲呢拿千層酥 - 4件新鮮焗製英式鬆餅 - 士多啤梨果醬 - 香橙果醬 - 奶油忌廉 - 兩款茶包：英式早餐紅茶或伯爵茶 查詢：3891 8320 記者：郭秀芳 相關文章 【外賣優惠】西京燒専門店首推壽喜燒鍋物外賣 套餐7折優惠真空包裝新鮮日式食材【內附餐單】 11:54 2020/08/21 【外賣優惠】西京燒専門店首推壽喜燒鍋物外賣 套餐7折優惠真空包裝新鮮日式食材【內附餐單】 【外賣優惠】中環上班族歎特色抵食外賣 蘭桂坊蘇豪區選擇最多【內附連結】 11:48 2020/08/20 【外賣優惠】中環上班族歎特色抵食外賣 蘭桂坊蘇豪區選擇最多【內附連結】 【酒店優惠】四季夥米芝蓮BLACK SHEEP推餐飲住宿優惠 回贈1,000元外賣用餐消費額【內附連結】 13:47 2020/08/19 【酒店優惠】四季夥米芝蓮BLACK SHEEP推餐飲住宿優惠 回贈1,000元外賣用餐消費額【內附連結】 消費資訊 消費種類 飲食資訊 下午茶 餐廳 香港 士多啤梨 三文治 外賣 酒店