【酒店下午茶】瑰麗酒店Butterfly Patisserie外賣自取下午茶 625元可供3位享用【附訂購連結】

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▲ 香港瑰麗酒店的Butterfly Patisserie的蛋糕出名高質素,下午茶嘗到多款蛋糕最開心。(酒店提供)