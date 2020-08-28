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【噁心陪月】撩鼻孔用BB衫抹手後抱B餵奶　男僱主震驚趕返家怒炒向中介索償

親子 10:32 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

男僱主從閉路電視發現，陪月撩鼻後不洗手就抱B餵奶，令他震怒。

新冠肺炎疫情下，父母照顧孩子更特別注意清潔衛生。然而浙江杭州近日有父母聘請陪月，卻在家中安裝的閉路電視發現，陪月竟坐在床上挖鼻屎、擤鼻涕，然後以嬰兒的乾淨衣服抹手，再抱起孩子餵奶，場面令僱主驚嚇，立即辭退她，卻遭中介拒絕全額退款。

據內地媒體報道，杭州一名吳姓爸爸早前透過陪月中介公司聘請陪月，不過最初請來的兩名陪月沒有處理嬰兒尿布疹、肚瀉等專業知識，於是更換了第3名陪月，不料卻愈換愈差。

這名陪月在8月18日開始上班，吳爸爸特意提醒陪月，嬰兒較脆弱，必須注意個人衛生，之後他就趕去出差。由於只剩妻子和陪月在家，吳爸爸出差途中不放心，於是打開家中的閉路電視，卻看到驚嚇畫面。

中介拒絕全額退款

吳爸爸發現陪月竟躺在床上挖鼻屎、擤鼻涕，搓身上的老泥等，更拿起放在嬰兒床的乾淨衣服抹手，不去洗手就直接抱起嬰兒餵奶，令他非常憤怒，翌日趕回家後就立即解僱陪月。吳爸爸坦言，至今仍猶有餘悸，

我心理上已經承受不了，這種行為太噁心！

吳爸爸愈來愈生氣，認為陪月的行為屬「低級錯誤」，自己的孩子不應受到如此對待，於是向陪月中介索償。對方願意賠償孩子的衣物費和出差旅費，並同意更換另一名陪月員，但就以「陪月沒有對嬰兒造成實質傷害」為由，拒絕全額退款，吳爸爸表明不能接受，目前雙方未就賠償達成共識。

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責任編輯：王明芳

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