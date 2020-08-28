【新冠肺炎】再增5間餐廳曾有患者到訪　確診警員曾到訪2間餐廳

▲ 再增5間餐廳曾有患者到訪。

本港新冠肺炎疫情未止，昨（27日）新增21宗確診個案，當中18宗為本地感染病例，4宗源頭不明。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有5間食肆曾有確診者到訪，包括馬鞍山大壹燒鵝、大角咀牧牛冰室、卓記粥店等。

新增5間食肆名單（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

沙田 新港城中心大街 （3期） 大壹燒鵝 26/08/2020 #4756

大角咀 中和樓 牧牛冰室 25/08/2020 #4756

九龍城 獅子石道27號 西貢越南真味 25/08/2020 #4741

中西區 卑路乍街54 號 卓記粥店 24/08/2020 #4744

東區 海晏街7號 龍軒 19/08/2020 #4743

其中，36歲男警 （#4756）為源頭不明個案，於8月23日發病，最後上班日期為8月25日。並於25、26日曾到訪大角咀中和樓牧牛冰室及新港城中心大街大壹燒鵝。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，36歲男警於西九龍總區總部工作，同一團隊10人被列為緊密接觸者。想了解其行蹤即睇【下一頁】

另外一宗源頭不明個案，來自一名75歲退休人士（#4746）。她沒有病徵，據報於8月26日或之前曾到過有多宗確診個案的北河街街市及熟食中心。計及#4746個案，北河街街市已有累計7名確診者曾到訪，不過另外6個個案已全部出院。

另外，一名九龍城太子道百佳超級市場的文員確診，該個案同屬感染源頭不明，想了解其行蹤即睇【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜