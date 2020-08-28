【新冠肺炎】雅培快速試劑獲美國FDA緊急批准　最快15分鐘知結果售約39港元

▲ 雅培快速試劑獲美國FDA緊急批准，最快15分鐘知結果售約39港元。

新冠肺炎疫情持續，美國屬重災區，至今已累計逾600萬人確診、超過19萬人死亡，民眾對檢測套裝需求大。雅培（Abbott Laboratories）表示，獲美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權，推出便攜式新冠肺炎快速測試試劑，最快15分鐘就能知測試結果，每個售價僅為5美元（約39港元）。

綜合外媒報道，美國知名藥廠 Abbott 雅培宣布，該款名為BinaxNOW的試劑，大小相當於一張信用卡，不需要任何額外的設備，就可作測試。該試劑使用經過驗證的側流技術，在臨床測試的靈敏度（sensitivity）為97.1%，特異度（specificity）為98.5%。

據 FDA 聲明提及，BinaxNOW 測試套裝可供專業醫療保健人員使用，可在急症室、診所，甚至學校等地方進行檢測。只要將測試者鼻腔樣本置於 BinaxNOW 測試卡中，當呈現一條彩色線，即代表檢測呈陽性反應。

雅培在聲明指，預期9月交付逾1,000萬的試劑，到了10月會將產量增加至每月5000萬劑。雅培指，會推出免費的手機應用程式，可顯示檢測結果。

責任編輯：羅嘉欣