  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 10:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】雅培快速試劑獲美國FDA緊急批准　最快15分鐘知結果售約39港元

健康 10:16 2020/08/28

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

雅培快速試劑獲美國FDA緊急批准，最快15分鐘知結果售約39港元。

新冠肺炎疫情持續，美國屬重災區，至今已累計逾600萬人確診、超過19萬人死亡，民眾對檢測套裝需求大。雅培（Abbott Laboratories）表示，獲美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權，推出便攜式新冠肺炎快速測試試劑，最快15分鐘就能知測試結果，每個售價僅為5美元（約39港元）。

綜合外媒報道，美國知名藥廠 Abbott 雅培宣布，該款名為BinaxNOW的試劑，大小相當於一張信用卡，不需要任何額外的設備，就可作測試。該試劑使用經過驗證的側流技術，在臨床測試的靈敏度（sensitivity）為97.1%，特異度（specificity）為98.5%。

據 FDA 聲明提及，BinaxNOW 測試套裝可供專業醫療保健人員使用，可在急症室、診所，甚至學校等地方進行檢測。只要將測試者鼻腔樣本置於 BinaxNOW 測試卡中，當呈現一條彩色線，即代表檢測呈陽性反應。

雅培在聲明指，預期9月交付逾1,000萬的試劑，到了10月會將產量增加至每月5000萬劑。雅培指，會推出免費的手機應用程式，可顯示檢測結果。

責任編輯：羅嘉欣

病菌及病毒 環境衞生 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
18:29 2020/08/26
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心
12:33 2020/08/27
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心