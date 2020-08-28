【開學準備】牛津故事語音課程網上免費講座　專家拆解如何助小朋友學好Phonics

▲ 免費網上講座適合3-6歲幼兒家長。（牛津大學出版提供）

家長都想孩子多接觸英語，由牛津大學出版社推出的全新「牛津故事語音」課程 (Oxford Story Phonics)，首創Phonics教學法——「首尾音拼合法」，簡易上手，適合本地幼兒。

▲ 講座內容包括解構為何很多小朋友學不好 Phonics、家長該如何為孩子選擇 Phonics 課程。（牛津大學出版提供）

課程利用Oxford Reading Tree故事系列，兼備故事閱讀元素，並引入兒歌等進行有趣的語境教學，助幼兒從小打好基礎，幫助孩子循序漸進地發展音韻覺識 (Phonological Awareness)，逐步掌握英語字詞的音節 (syllable) 、首音 (onset) 和尾韻 (rhyme)，再學習拼合 (blending) 和分拆 (segmenting) 字詞，輕鬆建立穩固的英語和語音學習 (Phonics) 基礎，為將來的閱讀和寫作做好準備。因應學習的新常態，課程特別融入網上教學的元素，讓孩子在家中亦能看故事、學拼音。

▲ 專家指「首尾音拼合法」教學特別適合本地孩子。（牛津大學出版提供）

牛津更邀請到香港中文大學語言學及現代語言系兼任助理教授黃國成博士與星級主持陳倩揚於網上舉行分享會，率先分享課程內選用的「首尾音拼合法」，以及如何幫小朋友學好Phonics、提升讀寫能力，與家長一同打破有關幼兒學習的各項迷思。

幼教專家倩談

5招幫小朋友學好Phonics同時提升讀寫能力

日期︰8月31日(一)

時間︰8pm-9pm

直播平台︰bit.ly/33VI960