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【豪宅曝光】張智霖逾廿萬月租淺水灣2千呎豪宅 Chilam透露從不置業之謎【多圖】

娛樂 11:12 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

張智霖和袁詠儀的居所很豪華。

受到新冠肺市疫情影響，剛剛49歲的張智霖未有外出與靚靚袁詠儀外出慶生，留家抗疫的張智霖更新近況，不少網民都將焦點放於近照的海景上，紛紛表示羨慕。

張智霖和袁詠儀所住的淺水灣逾2千呎豪宅，附有無敵海景連主題樂園景觀，其豪華的居所不時引起網民討論。

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張智霖貼出近照。（張智霖微博圖片）

壽星仔張智霖於社交平台發布生日帖文，寫道：

還有幾小時就踏入我的49歲生日,今年因疫情的關係,沒辨法到不同地方跟大家見面,請見諒!在網上看見我的粉絲自發地用她們的方法為我慶祝,感覺温馨温暖。偶爾回想自己的演藝生涯,沒多少精彩回顧,沒多少驚人壯舉,最大收穫就是認識了一群愛我的人,我愛的人！

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張智霖北上吸金

近年夫妻檔北上搵銀的張智霖和袁詠儀吸金力強，衣食住行都愈來愈奢華。

不過，二人多年來都堅持只租樓而不置業，唯一一次買樓的經歷是買給遠在澳洲悉尼的媽媽。張智霖曾表示：「如果我用買樓的錢來租樓，我可以租到130多歲。」

張智霖的家可觀看主題樂園景觀。（張智霖IG圖片）

二人現居於位於淺水灣的曼克頓大廈，面積超過2千呎，瞭闊的藍天白雲海景連同主題樂園景觀，加上位處核心地段，旺中帶靜，難怪深得不少城中名人愛戴。

該大廈的單位現時平均月租約14萬港元，成交叫價則高達近1.6億港元。

撰文 : TOPick柴犬出動

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