【本地打卡】PopWalk推全港首個Sanrio主題向日葵花海　布甸狗蛋黃哥萌爆現身打卡留影【多圖】

▲ 將軍澳的PopWalk天晉滙設全港首個Sanrio人氣角色主題向日葵花海，晚上更會點燈營造浪漫燈海。

疫情下各大商場出招吸引人流。最近位於將軍澳的PopWalk天晉滙推出「SANRIO CHARACTERS盛夏幸福物語」，設立全港首個Sanrio人氣角色主題向日葵花海，晚上更會點燈營造浪漫燈海。

是次主題活動中，於《2020 Sanrio Character Ranking》香港地區中勝出的前3個角色：AP鴨、布甸狗、Pochacco，以及好友Keroppi和蛋黃哥將會齊齊現身商場，粉絲不可錯過。

以下為3大打卡熱點：

1. 20米長特色向日葵花海

▲ 5大人氣Sanrio characters合力種出逾20米長向日葵花海送給大家。（相片：PopWalk提供）

商場露天長廊將化身成歐陸風洋溢的仲夏向日葵走廊，摯愛或閏蜜漫步其中甚寫意。而Sanrio角色亦會現身與大家暢遊花圃，打卡留影。

2. 5大角色大型裝置

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5大角色將商場萌爆現身，AP鴨和Keroppi於「幸運四葉草花園」悉心照料每一朵向日葵，而好動活潑的Pochacco則駕駛著「陽光流動花車」登場，車上懶洋洋的蛋黃哥向大家大派花香撲鼻的向日葵、四葉草和胡蘿蔔。

而人氣爆燈的布甸狗則會有自家檔口，於3期的「仲夏賞仲夏賞花亭」打瞌睡。

3. 浪漫星星燈海

▲ 商場戶外的向日葵花海於晚上會亮起醉人燈效。（相片：PopWalk提供）

商場戶外的向日葵花海於晚上會亮起醉人燈效，更可欣賞全港首個Sanrio主題剪影燈飾及幻彩星星燈海，共享浪漫動人時刻。

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除此以外，商場亦推出消費換領Sanrio主題角色精品活動，The Point by SHKP 會員只需憑指定會員積分，即可換領環保輕食便攜袋、太陽花雨傘收納袋及田園派對手提袋。（數量有限，換完即止）

PopWalk天晉滙「SANRIO CHARACTERS 盛夏幸福物語」

日期：即日至10月4日

時間：10am - 10pm

精品換購：9月1日至10月4日（10am - 10pm）於PopWalk 1 期及 2 期地下顧客服務中心查詢。

地點：PopWalk（將軍澳港鐵站A出口）、PopWalk 2（將軍澳港鐵站B出口）、PopWalk3（將軍澳港鐵站B出口）

記者：陸明敏