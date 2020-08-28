【明星扮靚】毛舜筠遊船河展勻稱身材　59歲毛姐靠飯後一個小習慣保身段

▲ 59歲毛舜筠凍齡有術。

將於11月踏入60歲的毛姐毛舜筠，保養得宜，所以毛舜筠可說是圈中凍齡美魔女。昨晚（8月27日），毛舜筠於個人社交平台分享與家人遊船河的照片，身穿泳裝的毛姐展現白滑美腿及均稱身段，獲網民激讚美魔女。

其實毛舜筠逆齡有術，向來注意飲食及運動，難怪多年來keep住弗爆身型。

▲ 毛舜筠貼出素顏照。（取自毛舜筠IG）

【明星扮靚】連詩雅水著騷腹肌+長腿 Shiga教14天9個動作輕易爆汗燒脂【多圖】

毛舜筠與家人遊船河

毛舜筠昨日與家人及友人出海玩樂後，在晚上於個人IG分享遊船河的相片，毛姐寫道：「海風吹來，散散悶氣 #咁熱一定要落水」。

從相片所見，同行有老公區丁平及其兩位寶貝女兒，毛舜筠貼出素顏照片，穿上黑色衫及短褲的她精神飽滿，更展露白滑美腿。

另一張跟老公的合照裡，毛舜筠激罕地以泳裝示人，勻稱身材令人豔羨，網民睇到「WOW」一聲外，更讚毛舜筠是為靚靚媽咪。

【親情可貴】毛舜筠餅店結業領略斷捨離 體會幸福真諦：家人在身邊便足夠

▲ 毛舜筠跟老公區丁平。（取自毛舜筠IG）

毛舜筠每餐只吃7分飽

11月5日便迎來60歲的毛舜筠保養得宜，好從飲食及運動兩方面去保養。

飲食方面，毛舜筠盡量於晚上6時前吃晚飯，最多只吃7分飽，而且注重均衡飲食，她曾表示：「其他人有時會說不應吃肉，只吃素，但我不會這樣，因為已有證明指脂肪對大腦非常重要。」

▲ 毛舜筠平衡力及肌力不俗。（取自毛舜筠IG）

每周最少運動3次

另外，毛舜筠喜愛做運動，從前更是運動達人，每天可以跑10公里，踩單車一踩便是1、2個小時。

不過近年她喜歡做瑜伽，家裡設有健身房專做瑜伽。

同時，毛姐每星期保持至少運動3次，以步行為主，每次約行1至個半小時。

毛舜筠赴法國修藍帶廚藝課程 毛姐奉終身學習為目標【有片】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事事適可而止

而毛舜筠亦感染家人多做運動，早前她於IG上載兩張照片。

除在家裡健身房做倒立外，更與丈夫區丁平及細女區亦山齊齊貼住牆邊坐「無影凳」（深蹲），一同鍛鍊大腿肌肉。

此外毛舜筠飯後有個小習慣，就是食飽後不要一直坐下來，會選擇站立，以防脂肪積聚。

總之無論運動或飲食也好，毛舜筠原則是「樣樣都可以試，但要適可而止」，更要經常保持開心又豁達的心境。