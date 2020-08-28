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【全民檢測】曾祈殷稱放寬部分防疫措施或等同釋出疫情放緩訊息　或影響參與檢測人數

社會 11:02 2020/08/28

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曾祈殷表示，當局須確保檢測站有足夠的感染控制措施。（資料圖片）

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，難以估計參與檢測的人數，因港府放寬部分社交距離措施，或同時釋出「疫情已有緩和」的意思，或令市民認為疫情「不太緊要」，影響參與人數。

有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天星期六（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇:【下一頁】

曾祈殷今早（28日）接受電台節目訪問時指，全民檢測資訊未有很明確，例如未知檢測站的地點、協助檢測的醫護會被安排哪個檢測站等。他又指，現時暫未知社區檢測中心會否設有高效能過濾抽風系統，以南韓為市民採樣為例，會安排市民進入類似電話亭的負壓空間，整體上較安全，惟暫未得知港府會否有類似的安排，以減低交叉感染風險。

對於市民擔心或會因此而染疫，他又指，當局一定要確保普及社區檢測計劃的社區檢測中心，有足夠的感染控制措施，例如排隊或採樣區要有足夠距離；如果有人採樣時打噴嚏或咳嗽，有關採樣區域或要暫時停用，相隔一段時間才再使用。

早前西醫工會會長楊超發引述政府指，檢測站的通風需達至每小時換氣6次，而曾祈殷則認為未必「做得切」，因由構思至實行只有一個月，要在短時間內在多個地方安裝有關系統相信是「無可能」，建議參與的市民要避開繁忙時間，要排好耐隊，造成群眾擠擁。

【全民檢測】疫情緩和或影響普及檢測參與率　徐德義：不代表全民檢測沒有意思

他又稱，參與的醫護人員在完成一個採樣後更換新的手套是基本要求，雖最理想的做法是更換一件新的保護衣，但因需時十五分鐘，未必可以做到，希望當局可以提供足夠的裝備及洗手的設施。

至於被問到市民參與的反應，他則稱難以估計，因港府今日起放寬部分社交距離措施，或會同時釋出「疫情已有緩和」的情況：

市民可能會覺得政府帶頭放寬呢啲政策，係咪即是（疫情）不太緊要呢？如不太緊要是不是仍需參與（全民檢測）呢？

【全民檢測】郭家麒倡列新冠肺炎為職業病　醫生建議在半露天設施採樣

他又認為愈多人參與檢測就愈好，希望可透過計劃找出社區內的隱形患者，但相信未必有當局預料的500萬人參加，「只有100多萬人參加已經算是很理想」，如有100多萬人參加料可找出200至300名隱性參者，預料檢測數目上升，故九月的確診數字亦會上升。

此外，他於另一電台節目指出，市民在採樣過程中會有不適，因採樣棒要經鼻腔，伸入1至2厘米停留約15秒；咽喉拭子則需伸入至喉嚨吊鐘及扁桃腺後面兩側，故部分鼻咽膜較薄、本身有食薄血藥，或者咽喉或鼻咽曾接受電療或化療等人士，在採樣過程可能令鼻咽受損，未必適合參與檢測。

【全民檢測】普及檢測計劃周六起可網上預約　全港18區逾過百個採樣地點

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記者：郭詩詩

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