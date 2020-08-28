【艾威離婚】年初已賣西貢愛巢與狗狗搬出同居　艾威婚變後首發文祝福前妻

▲ 艾威與太太Lisa離婚後首發文。

前TVB綠葉藝人艾威，早前傳出與太太Lisa已於數月前離婚，18年婚姻正式結束。艾威更賣掉西貢住所，與愛犬搬至新屋。昨晚（8月27日），艾威就離婚事件首發文指不涉及第三者，並希望與太太的事不會再打擾大家。

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▲ 艾威發文交代婚變。（Facebook圖片）

離婚不涉第三者

艾威與太太拍拖多年，早於2002年結婚，一起走過18年，曾是圈中的模範好夫妻，但日前卻驚爆二人離婚。

事隔數天，艾威在Facebook首度公開發文:「世界已經很亂，大家都已經很煩，我和Lisa的事實在不想打擾大家，只想事情能夠早日過去，在此我需一再強調，我們都沒有第三者。」

艾威亦指與前妻會一直祝福大家：「過往我們互相扶持，往後亦會互相祝福。亦祝願目前陷於困境的朋友能早日脫離困境。」

▲ 艾威現與狗狗同住。（Facebook圖片）

年初已賣愛巢搬新屋

艾威早於今年初已以700萬賣出西貢的單位，之後帶著愛犬Sashimi另覓住所，並視為親子。

雖然當時未有公佈與太太離婚，但在數月前，艾威已在facebook多次轉發關於情變、緣散、放手等字眼文章，他亦留言如、離、憾、斷等字，或已表示跟夫婦感情出現問題。

▲ 艾威與太太（中）18年情不再。（Facebook圖片）

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曾花光積蓄救前妻

在2015年，前妻Lisa被診斷子宮生了巨型腫瘤，當時艾威本效力的HKTV申請牌照失敗，以致面臨失業，工作跟家庭雙重打擊之下，艾威努力撐住自己，且照顧太太，攜手渡過難關。

當時艾威得知太太可能需要換肝和腎時，他甚至願意捐肝給太太。艾威稱太太的三次手術費花了近百萬元積蓄，當時轉到剛轉到HKTV工作，卻因HKTV申請牌照失敗，令艾威面臨失業，日子過得很不容易。

當時艾威花光積蓄救伴侶一事力證二人感情深厚，可惜現時卻此情不再，艾威亦曾回應傳媒指，跟太太看法不同，曾長時間努力維繫，可惜事與願違，決定離婚。