【另類放閃】老實馬國明IG只用一款Emoji氹靚湯　湯洛雯粉絲：可唔可以換個表情

▲ 馬明被靚湯粉絲詢問換表情。

自馬國明與湯洛雯公佈戀情後，二人從不避嫌，更不時在社交平台大放閃光彈。馬國明亦經常在湯洛雯的社交媒體留言，由於每次都用一樣的Emoji，連湯洛雯粉絲也看不過眼，留言給馬國明發揮新意。

其實自公開認愛後，馬明非常積極在靚湯的IG留言，不論靚湯身穿「馬明最愛」的唐老鴨tee、側面仙氣照、托頭微笑等照片，馬明一律回應：「😍😍😍」

【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜 揭獨角獸與小馬愛的秘密

▲ 真不愧為「一理通馬國明」。（取自馬國明IG）

馬國明夠專一

昨日（8月27日）在靚湯最新留言：「Guardian of the galaxy 」的貼文中，馬明一如往常留言：「😍😍😍」，卻被靚湯粉絲詢問：「你可唔可以換個表情？」，連靚湯也回覆三個打哈欠的Emoji。

有網民為馬明辯護：「專一人士連放個表情都要夠專一」、「簡單的表情就是幸福和深愛」。

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社交絕緣體開IG

社交平台「絕緣體」馬明在於開設IG帳號後不久，被揭秘戀靚湯，事後二人認大方公開認愛，在IG貼出一張獨角獸與小馬公仔互相依偎的照片。

當中的獨角獸更撓實小馬，並互tag對方及寫道：「謝謝關心」以此承認情侶關係。

▲ 馬明和靚湯曾合作《心理追兇》。(東星圖片)

二人的Instagram頭像都被發現一同用上定情公仔，靚湯用獨角獸，馬明用小馬。馬明已曾為兩隻公仔解密：「她好鍾意獨角獸，小馬我諗大家都明啦。」

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