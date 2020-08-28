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【全民檢測】內地支援人員協助運作實驗室　陳松青：中央最多可安排600人來港支援

社會 12:42 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

陳松青指今日會有160名內地的支援小隊來港協助檢測計劃。（梁偉榮攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天星期六（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇:【下一頁】

公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧今日交代計劃詳情。

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青指出，內地檢測人員主要是支援實驗室及檢測，安排採樣點及如何為市民採樣等服務都是由港府負責。

【全民檢測】141個檢測地點涉學校、會展及九展　聶德權：檢測不會影響學校運作

陳松青指出中央支持檢測的部分，主要有兩個環節，包括是中山紀念公園的臨時氣膜實驗者，他指出中央政府在8月初已成立，已有60人小隊，今日會陸續160人的支援隊員來港，中央政府最多可以提供600人的支援人員，港府會與內地支援隊溝通，因應檢測計劃的使用量，有需要會分批讓支援隊來港，有關支援人員，都是經過國家健康衞生委員會，今次是特別來港協助，完成後就會離開。

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記者：伍瑋瑋

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