【全民檢測】聶德權籲僱主安排讓僱員辦公時間外出檢測　建議僱主為外傭預約參與

▲ 聶德權（右三）指，全港會設立141個社區檢測中心。（梁偉榮攝）

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測計劃，明日（29日）起開始接受預約。公務員事務局局長聶德權指，全港會設立141個社區檢測中心，又指選址時希望方便市民，但中心要有一定感染控制的要求，所以主要為政府場地，包括社區中心、體育館、學校等。

【全民檢測】普及社區檢測計劃預約網頁詳列141個檢測地點 網上預約系統開放7日

他又指，全部場地經過衞生署和機電工程署評估，檢測中心會有各種社交距離和感染措施作人員有足夠的保護裝備，完成檢測的市民會有指定通離開，預約安排可減少人群聚集。

他強調，樣本瓶不會標示個人資料，只有一個序號，樣本每日會分批運到實驗室，運送過程會全程電子追蹤收集箱和物流車的位置，確保樣本安全抵達實驗室。

聶德權又指，外籍傭工亦可參與今次的社區檢測，同時當局為長者或需要特別協助的市民作出安排，他們在辦公時間到郵局或屋邨辦事處，會有人協助他們網上預約。

他又指，與一些商會及僱主聯絡，提醒他們在人事資源管理上作出便利安排，讓僱員在辦公時間亦可外出檢測，政府會以身作則，昨日已向部門首長發出電郵作出適當安排，方便政府工作人員在辦工時間參與檢測。

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天星期六（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇:【下一頁】

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記者：陳子謙