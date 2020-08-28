  • 31°C
香港時間 : 2020828日 (週五) 12:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】聶德權籲僱主安排讓僱員辦公時間外出檢測　建議僱主為外傭預約參與

社會 11:50 2020/08/28

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

聶德權（右三）指，全港會設立141個社區檢測中心。（梁偉榮攝）

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測計劃，明日（29日）起開始接受預約。公務員事務局局長聶德權指，全港會設立141個社區檢測中心，又指選址時希望方便市民，但中心要有一定感染控制的要求，所以主要為政府場地，包括社區中心、體育館、學校等。

【全民檢測】普及社區檢測計劃預約網頁詳列141個檢測地點　網上預約系統開放7日

他又指，全部場地經過衞生署和機電工程署評估，檢測中心會有各種社交距離和感染措施作人員有足夠的保護裝備，完成檢測的市民會有指定通離開，預約安排可減少人群聚集。

他強調，樣本瓶不會標示個人資料，只有一個序號，樣本每日會分批運到實驗室，運送過程會全程電子追蹤收集箱和物流車的位置，確保樣本安全抵達實驗室。

聶德權又指，外籍傭工亦可參與今次的社區檢測，同時當局為長者或需要特別協助的市民作出安排，他們在辦公時間到郵局或屋邨辦事處，會有人協助他們網上預約。

他又指，與一些商會及僱主聯絡，提醒他們在人事資源管理上作出便利安排，讓僱員在辦公時間亦可外出檢測，政府會以身作則，昨日已向部門首長發出電郵作出適當安排，方便政府工作人員在辦工時間參與檢測。

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天星期六（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇:【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約13宗確診個案
今日 11:28
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約13宗確診個案
【新冠肺炎】再增5間餐廳曾有患者到訪　確診警員曾到訪2間餐廳
今日 10:03
【新冠肺炎】再增5間餐廳曾有患者到訪　確診警員曾到訪2間餐廳
【口罩供應】陳易希研發全港首創冰凝口罩　可維持1小時冰冷感覺今午12時預售【附預售資料】
今日 00:00
【口罩供應】陳易希研發全港首創冰凝口罩　可維持1小時冰冷感覺今午12時預售【附預售資料】
新冠肺炎疫情 聶德權 公務員事務局 衞生署 政府工 外傭

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
18:29 2020/08/26
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心
12:33 2020/08/27
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心