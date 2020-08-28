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【全民檢測】病毒化驗設覆檢制度避免「假陽性」　衞生署指有徵狀者不適合參與　

社會 12:25 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

西區中山紀念公園體育館已設立「臨時氣膜實驗室」。（馮漢柱攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日推行，為期最少7日，全港會設立141個社區檢測中心。被問到檢測結果會否出現「假陽性」情況；食物及衞生局稱，檢測設雙重機制，確保不易出現「假陽性」情況。

【全民檢測】141個檢測地點涉學校、會展及九展　聶德權：檢測不會影響學校運作

食衞局常任秘書長陳松青稱，按現行檢測機制，所有化驗所及醫管局倘驗出陽性反應，會先列為「初步陽性」，之後會交衞生署再進行化驗覆檢，才倘仍屬陽性才是確診個案。由於設有雙重機制，已不易出現「假陽性」情況。衞生署如有需要，也會多一次進行覆檢。

他又稱，所有檢測的私營化驗所，包括西區中山紀念公園體育館的「臨時氣膜實驗室」，也需要通過衞生署的內部質量評估，確保檢測靈敏度及準確性，現時所有化驗場所也通過評估。

衞生署：有病徵市民應求醫　不需社區檢測

衞生署署長陳漢儀稱，檢測場所每小時換氣6次，換鮮風至少每小時兩次，由機電署負責審視場地，決定是否適合用作檢測場所，至今所有場所符合要求。

她又重申，社區檢測的服務對象是無病徵市民。倘市民已有病徵，如發燒、乏力、呼吸困難、失去味覺嗅覺等，就不應往社區檢測，而是往診所或醫院求醫，屆時也可享用衞生署提供的免費病毒測試。

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天星期六（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇:【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰

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