【全民檢測】陳肇始指約6,000名醫護協助檢測工作　當局會確保檢測站內有充足社交距離

▲ （梁偉榮攝）

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測計劃，明日（29日）起開始接受預約。公務員事務局局長聶德權及食物及衞生局局長陳肇始計召開記者會交代計劃詳情。

【全民檢測】聶德權指約6000名醫護協助檢測工作 籲僱主作安排讓僱員辦公時間檢測

衞生局局長陳肇始今日（28日）會見傳媒時指，為應對第三波疫情，已採取三管齊下措施，包括採購私人化驗所服務，令檢測力增加。她指出，由今年1月至6月至今進行35萬個檢測，而7月初至今共完成95萬個檢測；至於高風險群組包括為安老院舍、特殊學校部份員工、超級市場員工、巴士、的士司機等人士作檢測，至今共檢測逾42萬個樣本，當中有83宗呈陽性個案，如的士司機組群組較高，亦有再檢測。

她又指，全民檢測是希望找出帶有病毒患者，令有關人士可及早進行治療，以及防止病毒在社區繼續傳播；感謝醫療界對全民檢測計劃的支持，現有超過6000名醫護人員或大專院校就讀醫護學科的學生參與；紅十字會、聖約翰救傷隊等亦有作配合。

她提到，裝備方面，當局會為醫療人員提供呼吸器、眼部防護裝備、眼罩及面罩、保護衣、即棄手套等；選址方面，為確保參加檢測計劃的人士的健康及安全，場地是經過當局評估且認為是合適的；各中心亦會按照實施各項感染措施，包括進入場地前需要量體溫等，並會確保有充足社交距離，而檢測中心會每日消毒兩次。

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇：【下一頁】

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記者：郭詩詩