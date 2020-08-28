【魔龍王國】迪士尼預告明年推新動畫 　《星戰》演員Kelly Marie Tran聲演女主角

▲ 迪士尼將於明年推出動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）。

《魔雪奇緣2》（Frozen II）、《無敵破壞王2》（Ralph Breaks the Internet：Wreck-It Ralph 2）、《優獸大都會》（Zootopia）等多套迪士尼動畫電影大受一家大小歡迎，精彩的故事內容加上唯美的畫功成功俘虜一眾迪士尼迷。

迪士尼最新動畫《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）將於明年愚人節推出，並由《星球大戰》系列演蘿絲·緹克（Rose Tico）的Kelly Marie Tran聲演女主角，十分吸引！

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▲ Kelly Marie Tran曾於《星球大戰》系列飾演蘿絲·緹克（Rose Tico）。

迪士尼預告明年4月1日將會推出原創奇幻動畫鉅製《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon），帶觀眾進入另一個魔幻世界，展開神秘刺激的尋找神龍之旅。

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迪士尼邀得亞裔美國演員Kelly Marie Tran聲演《魔龍王國》內的英勇女戰士Raya，現年31歲的Kelly Marie Tran曾出演《STAR WARS：最後的絕地武士》及《最後的絕地武士》的蘿絲·緹克一角（Rose Tico），並為《星際大戰》系列史上第一位飾演主要角色的亞裔美國演員。

此外，Kelly Marie Tran亦將會為Disney+的動畫系列《怪獸上班》和電影《古魯家族2》配音。