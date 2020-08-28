【冷血保姆】保姆不滿僱主訓斥懷恨在心　當男嬰出氣袋2分鐘連摑5巴

▲ 保姆不滿僱主訓斥懷恨在心，當男嬰「出氣袋」2分鐘連摑5巴。

內地黑龍江近日發生一宗令人髮指的虐兒案件。一名11個月大男嬰遭保姆於2分鐘內連摑5巴，男嬰父母翻查閉路電視片段後報警，該名保姆稱，事發當日男嬰在吃飯期間咬湯匙，又想起自己曾被其家長訓斥，心生不滿。於是將男嬰當成「出氣袋」。

根據內地媒體報道，男嬰的父親于先生透露，中午接到妻子的電話，指發現家中的保姆給孩子餵飯期間，於2分37秒內5次掌摑孩子，更對孩子說「你就是找揍」。

頭兩個耳光說孩子咬勺，後來一個耳光，保姆拿擦臉巾給孩子擦完之後，她又給孩子一個耳光。

片段令于先生大為憤怒，他再翻查前天的閉路電視，發現孩子走向保姆，卻遭對方一下子推倒，隨後保姆更低頭玩電話，毫不理會。

于先生表示，本來非常信任這位保姆，但事件發生後，他們立即報警處理。涉事保姆聲稱，事發當天男嬰進食時咬湯匙，她又想到自己曾被僱主訓斥，心生不滿，於是把男嬰當成「出氣袋」，動手掌摑他。警方將該名保姆拘留10天，並處以治安罰款500元人民幣。

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責任編輯：王明芳