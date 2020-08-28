【名牌手袋】袁詠儀逛名店半小時閃買新貨　估計張智霖婚後累花2千萬掃手袋氹妻

▲ 袁詠儀逛名店半小時閃買新貨，張智霖婚後豪砸二千萬掃手袋氹妻。

人稱靚靚的袁詠儀，家中收藏了不少奢華品牌的手袋，早前有網民推算過，估計其丈夫張智霖與她結婚19年來，送過的名牌手袋價格超過二千萬，認真驚人！日前有傳媒影到二人結伴去購物，不消半小時靚靚又有新戰利品！

張智霖（Chilam）一向是圈中的「寵妻狂」，與太太袁詠儀（靚靚）結婚19年，育有現年15歲的兒子「魔童」，至今仍然非常恩愛。Chilam對太太千依百順、萬般寵愛，知道太太喜歡收藏名牌手袋，經常豪砸巨額為靚靚送上心頭好。

【豪宅曝光】張智霖逾廿萬月租淺水灣2千呎豪宅 Chilam透露從不置業之謎【多圖】

▲ 張智霖是圈中出名的「寵妻狂魔」。（instagram圖片）

日前有傳媒影到二人現身中環置地廣場，一踏入名店Valentino，已獲三名店員上前熱情招待，又拿出多個新推出的款式讓靚靚挑選，最後不出半小時，靚靚已經選好鮮紅色、價值19,800港幣的新款斜揹包，估計同樣是由老公張智霖埋單。

【為子護航】張智霖一家被網民留言攻擊 靚靚IG發帖護子：小朋友沒有做錯事

▲ 「魔童」不知不覺已經15歲。（instagram圖片）

眾所周知靚靚是個「名牌控」，更是奢華品牌Hermès的忠實粉絲，單是Hermès的收藏估計已經達雙位數，再加上其他各種的名牌收藏。

曾有網民估計，結婚19年來Chilam曾花費達2千萬為太太送上「貢品」。

【星二代】13歲魔童如翻版袁靚靚 張智霖拒做虎爸讓孩子自由成長

▲ 早前二人才慶祝過結婚19周年。（instagram圖片）

TOPick為大家盤點一下靚靚曾經展示過的名牌手袋收藏：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2