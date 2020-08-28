【移民難題】家姐為兩女兒移民加拿大　妹妹見年邁媽媽不捨：親情只留俾仔女嗎？

▲ 家姐為兩女兒移民，年邁媽媽感到不捨。

近年移民成為港人熱話，更有不少人付諸實行。不過，要與留在香港的家人分開，也並非容易捨離的事，特別當留港的是年邁的父母，心中的掙扎就更強烈。有網民網上論壇分享，姊姊即將一家人移民加拿大，然而父母卻非常不捨，令網民感到難受，雖然明白姐夫的決定是為下一代著想，但仍覺得他們不顧與父母的親情。

有網民在「親子王國」討論區發帖表示，姐姐一家近日計劃移民，當年邁的母親得悉家姐和最疼愛的兩名孫女要離開，心中甚是不捨，但也知道是沒辦法的事。網民表示，姐夫這次非常堅決，但網民卻有點惱家姐。

爸媽其實幾依賴佢，家姐咁決定，我都無奈！

子女應珍惜與老人家相處時間

網民表示，原本自己一家感情不錯，住在附近，每星期都會見上幾日，很熱鬧，每當想起家姐一家要移民，就覺得很心酸。父母一向對孫女無微不至，幾乎是湊大她，而媽媽早年曾患過大病，認為家姐姐夫應更珍惜與老人家相處的時間。她坦言，明白現今的香港人很難做，也知道應為下一代著想，但又忍不住反問，

知道姐夫決定，應該為下一代的，但上一代呢？親情只留俾仔女嗎？能陪父母終老，呢個唔係價值咩？

帖文引起網民熱論，有人也分享自己的經歷，指自己的大家姐也是爸爸的心頭肉，但她嫁了英國人後移民英國，「每次佢返英國，我都心酸見老爸流淚，因為可能那個就是永別。」

不過，也有網民認為，子女長大後自然有自己的生活，結婚後另組家庭，做家人的應該祝福，「每個人都唔應該過份依賴其他人，生活永遠在轉變，只可以去適應」。有人也表示，「如果子女能飛得更高，父母也會欣慰」、「做父母有不捨係好正常，但都會想下一代好。」

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責任編輯：王明芳