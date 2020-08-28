【壞習慣】新婚不久丈夫現形太多壞習慣　太太訴苦得不到同情和憐憫

▲ 新婚不久丈夫現形太多壞習慣，太太訴苦卻得不到同情和憐憫。

世姪女新婚不久，跑來向一班Uncle、Auntie訴苦：「佢有好多壞習慣，拍拖嘅時候一啲都唔覺，住埋一齊就開始浮現。」世姪女還未講完，一班Auntie就望住自己的老公，Uncle們立即起身，藉口出露台抽煙。

入世未深的世姪女，仍然未知道自己在不適當的場合，說了不適當的話，繼續埋怨、投訴：「放工返屋企，又唔幫手做家務，話自己攰。我夠要上班咯，又唔見我話攰？淨係識得喺度打機、上網，到時到候問幾時有飯食？我話咗加班會夜啲返，佢應承負責煮飯，結果返到嚟，又係食外賣pizza。廁所係重災區，沖完涼一地水唔抹，污糟衫周圍揼，去完廁所唔沖廁，又唔瞄準啲，滴到一地都係。仲有係瞓覺打鼻鼾，食飯時放屁，完全同我拍拖嘅時候係兩個人。」

世姪女把所有對新婚老公的不滿發洩出來，希望爭取一班疼錫她的Auntie的同情和憐憫。一班Auntie聽完世姪女訴苦後，有些毫無反應、有些在冷笑，似乎大家對世姪女沒有絲毫同情之心。Auntie甲更淡淡地跟世姪女說：「係咁多嗱？無嗱？」「仲唔夠呀！」細姪女反問。

「咁我要恭喜你！你太幸福咯！」Auntie甲笑着說：「你望出騎樓嗰班Uncle，如果佢哋嘅壞習慣，係得你個老公咁多嘅話，我哋就係幸福嘅少奶奶啦！」一班Uncle多得世姪女唔少，包括我！結婚三十九周年，我應承，我會改我的壞習慣，盡量啦！

全文刊於《經濟日報》，原題為「壞習慣」