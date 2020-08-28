【疫情探病】患癌母治療辛苦欲輕生　孝順女非探病時間去病房遭醫護責怪感難堪

▲ 因擔心患癌母親，女子非探病時間趕往病房，但遭醫護責怪，令她更為難受。

疫情下，要到醫院探病並不容易。台灣一名女子近日分享自身經歷，表示患癌媽媽因為治療辛苦，在醫院常嚷著要輕生。因為探病時間難配合，但又擔心媽媽做傻事，她趕在非探病時間前往病房，遭醫護人員責怪而感難堪。她明白這段時期醫護職責所在，格外緊張，只盼疫情快過，能正常照顧媽媽。

媽媽欲輕生 經常表示要跳窗

該名台灣女子在facebook群組「爆怨公社」發文分享經歷，不禁慨嘆：「這場疫情到底要到甚麼時候才能結束？」事主表示，母親7月確診患有乳癌時，已請假陪伴她去做手術，在其身邊照顧，這個月也有請假陪媽媽去覆診。

不過，近日媽媽首次接受化療，因感到極不舒服而再度入院。化療後的副作用令媽媽不舒服，情緒不穩，事主稱媽媽「一直嚷著要一了百了，一下說要跳窗，一下拿吊點滴的線繞脖子」。

非探病時間前往 遭醫護責怪更感難受

事主為此感憂心，但醫院探病時間與她上班的時間相撞，近日她趁著上班前、下班後的時間欲往病房，但遭醫護人員阻止，並怪責她。她說：「護士有職責所在告知我本不讓我進入探望，也可能遇到太多家屬不在探病時間去，所以多少口氣有點不好。」

後來醫護人員也通容讓她入內探望，但她陷在兩難之間，直言感到難受：

那時聽到那口氣多少會覺得很受傷，我不是要責怪她們，她們也是盡自己的職責，只是當下感受真的很不好。因媽媽的狀況已經讓我非常難受，而我只是想看個媽媽而已，卻因為疫情的關係，探望過程是這麼不容易。

事主曾與姊姊一同探病，因疫情緣故，每次只允許一人探病，但她擔心一不留神，媽媽會做傻事：

不能讓姊姊出來跟我交換後，我才進醫院看媽媽，怕再這一小段時間，媽媽就趁我們不在而發生遺憾……

盼疫情快完結 能正常照顧媽媽

她熱切期盼疫情快快完結，讓家屬能正常照顧、陪伴、探望病人，也希望媽媽快些康復。不少網民為事主打氣，並安慰她說：「媽媽知道你有心、孝順，只是身體不舒服，難過而已。」另有人建議若真的無法進入病房，則用視像通話方式與媽媽聊天。

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責任編輯：羅嘉欣