【無良中介】本港沙灘連續2日現15動物屍　疑走私至內地期間被連籠掟落海死亡

▲ 本港沙灘連續2日現15動物屍。

早前海關截停1艘走私快艇，檢獲12隻狗，疑有居內地港人為了避開14天強制檢疫，走私愛犬北上團聚。本港連續2日在沙灘發現15隻動物屍體，地點分別為赤柱及南丫島，不排除有走私客為逃避追截，將貓狗連籠掟落海！

連續2日沙灘現15動物屍

早前警方及海關發現2艘快艇駛向梅窩碼頭，截停快艇後發現有貴婦犬、摩天使、約瑟爹利及松鼠狗等12隻狗被困在4個寵物籠內。牠們均已植入晶片，相信有人飼養。

26日，在赤柱黃麻角徑對開石灘，有市民發現1個灰色寵物籠藏有3具狗屍。27日，則有市民在南丫島大灣肚沙灘發現2個綁有索帶的膠籠，內裡有12具貓屍。愛護動物協會到場後發現，每個籠有6隻貓隻屍體，屍體均已嚴重發漲及腐爛，全部都有植入晶片。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

海關初步相信在新冠肺炎疫情下，有港人返回內地居住，為逃避14天強制檢疫，以走私形式將本來在香港養的狗隻運至內地團聚。不法份子在走私途中，可能為了避開執法人員追截，而將貓狗連籠拋落海。

主人：中介指會上飛機回大陸

有主人在社交網絡上提到，疫情下機票難買，寵物艙位更甚。黑心中介騙他們，指寵物在香港接受檢及隔離後，會被安排上飛機回大陸。但主人等到的消息，卻是牠們被安排上走私船，然後被拋棄進海裡的消息。

有網民認為主人將寵物送到托運公司手上「難持其疚」。但亦有網民同情寵物及主人，認為他們只是為了與寵物團聚而冒險，直指漁護署的檢疫期「長得離譜」，建議檢測完後最多隔離一星期至一個月便可，否則這些悲劇又會再重演。

愛協建議曾轉運寵物人士聯絡協會督察部

香港愛護動物協會昨日在Facebook上提到，自水警及海關破獲海上走私案後，協會一直非常擔心仍有涉案動物失蹤，擔心未知下落的動物已遭受或正在經歷極大折磨。而這2天接連有盛載動物屍體的寵物籠被沖上香港海灘，3個寵物籠內發現共15隻動物屍體，直言是「惡夢連場」。

▲ 幾隻寵物被關在同一個籠裡。（相片來源：Sheila McClelland Facebook）

愛協呼籲，如有寵物主人近日透過寵物移民公司將寵物經香港轉運到內地，而目前與公司失去聯繫，可立即聯絡協會的督察部，提供寵物的晶片號碼、品種、年齡以及與運送安排有關的所有資料。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：熊詠思