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【全民檢測】未能預計有多少市民會參與檢測　聶德權：沒有為計劃預設目標

社會 12:11 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

聶德權（右2）指未能預計有多少市民會參與檢測。（梁偉榮攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天星期六（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇:【下一頁】

負責計劃的公務員事務局局長聶德權今日（28日）見傳媒指是次檢測量要視乎最終檢測場地的大少、醫護人手等安排才能有定案。

【全民檢測】陳肇始指約6,000名醫護協助檢測工作　當局會確保檢測站內有充足社交距離

聶德權提到現時社區有隱形傳播，希望檢測能夠有助及早發現個案。現時18區中設有141個檢測中心，中心有感染控制及社交距離，求主要為政府場地。

被問到預測計劃可達致多少檢測量？聶德權回應指每個中心的規模不一，可以處理的採集量不同。他續指6000位人員醫護未必可以每日都協助檢測，加上市民採集樣本需時，因此沒有為計劃預設目標，認為是愈多愈好，也重申是次為自願政策，最後有幾多市民參與仍未知之數。

【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本

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記者：郭家穎

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