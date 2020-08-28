【揚威國際】陳法拉演短片《雁南飛》揚威海外　獲導演大讚零架子

▲ 陳法拉演出元圓執導的短片《雁南飛》。

陳法拉有份演出由華人女導演元圓執導的短片《雁南飛》，該片更勇奪7個國際性獎項獎項，包括康城電影節青年導演獎及法國獲勝者等狀項，對於憑此片獲國際認識，導演元圓早前越洋初談感受，以及細說與法拉的緣份。

《雁南飛》是導演元圓的第四個短片作品，她直言很開心遇到這個拍攝團隊，包括陳法拉和女主角小女孩查蘇娜，其中法拉的加入，元圓直言是一件幸運的事。

▲ 陳法拉飾演小女孩的繼母。

元圓謂由於經費有限，劇組的吃住條件不是很好，法拉一個人拿著行李箱就來到了劇組。元圓說：「法拉非常體諒，從沒有一句怨言，跟所有工作人員都相處得很好，與戲中女主角查蘇娜，很快便熟下來，小小年紀的查蘇娜每到拍攝的間隙就去找法拉擁抱，很親切。」

此外，由於有一半的演員都是非職業演員，包括主演查蘇娜，法拉也在排練中貢獻不少寶貴的意見，元圓謂能得到她的支持，實在是很幸運的一件事。

▲ 法拉跟劇組相處融洽。

除了幸運，元圓也說到與法拉的緣份，原來大學時她看過《衝上雲霄2》，法拉給她留下了深刻的印象，她想過法拉會對其短片有興趣。

元圓更大的讚法拉沒架子，她說：「當我們在找演員的時候，法拉看到了我們一個紐約製片人轉發的訊息，於是在去中國籌備前，我倆約在紐約大學附近的一個小店見面，大家聊了很多表演和導演訓練的經驗，聊個不亦樂乎，我完全忘記了對面是大明星的事情，能感受到法拉對表演的熱愛，願意對不一樣的角色進行嘗試。」

▲ 短片於內蒙取景。

原來該短片要於冰天雪地的內蒙拍攝，當中也遇上困難事，由於其中一故事年代設置在90年代， 他們用了90年代的電單車作道具。

可是由於天氣太冷，電單車不動就熄火，無法點著，元圓說：「缺乏經驗我們沒有準備第二輛車。在草原上，各個部門的男生都衝上去踩兩腳油門，輪換著看誰的運氣好，其實當時我們也不知道這個短片能不能拍完！」