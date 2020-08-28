【手足情深】玩尋寶遊戲揭開獲哥哥邀任伴郎　唐氏弟弟喜極而泣緊抱呼喊︰我願意

▲ 美國一位準新郎為邀請唐氏弟弟出任伴郎，特意設計了一個尋寶遊戲為弟弟製造驚喜。

唐氏寶寶的路難行，但只要得到家人支持，都能活得快樂。美國一名24歲準新郎家有一名22歲的唐氏弟弟，多年來兩兄弟手足情深，明年結婚的準新郎特別設計了一個尋寶遊戲，讓唐氏弟弟親自揭開獲邀出任伴郎的喜訊，唐氏弟弟閱讀字條後喜極而泣，緊抱哥哥不放，場面令人動容。

▲ 哥哥Will為了給唐氏弟弟驚喜，安排了一場尋寶遊戲。（Will Claussen's facebook）

據美國《霍士新聞》報道，美國24歲準新郎Will Claussen將於明年7月結婚，為了揭開伴郎的人選，他可謂花盡心思。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

他最近邀請了22歲的唐氏弟弟Henry Joe Claussen一起玩挖瓶中信尋寶遊戲，弟弟拿起剷掘了泥土一會，便發現埋藏了一個玻璃樽，內有一張小紙條，Will便與Henry一起朗讀紙條上的文字。

Henry Joe，你已經是我最好的兄弟，也是我最好的朋友，所以你會否答應成為我的伴郎呢？

Henry立即面露驚訝表情，雙眼發光，跳進哥哥的懷裡緊緊相擁，並表示願意出任伴郎說「我愛你」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

唐氏弟曾擔心不能出席婚禮

片段由準新娘負責拍攝，並上載到Will的facebook及IG，吸引大批網民留言表示感動，並送上祝福，「這令我哭了」、「你是最好的哥哥」。

Will花盡心思為弟弟製造驚喜，因為他知道Henry擔心自己有唐氏綜合症而不能參加婚禮，所以他要為弟弟重拾歡笑，對彼此的兄弟情感到堅定。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲