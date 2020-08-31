【濕熱水果】芒果水蜜桃較濕熱可致尿道炎及風癩　中醫：宜相隔數天進食每次半份

▲ 中醫指，芒果、水蜜桃、菠蘿等水果較濕熱。

雖然水果有益又香甜，但水果亦有偏性，進食過多反令個別體質會有不良反應。註冊中醫陳家信指，近日多見長風癩及尿道炎的個案，都是與飲食不節、曾食水蜜桃、芒果、菠蘿等濕熱水果有關，建議市民避免進食過多辛辣燥熱之品，同時少食濕熱水果。

陳醫師指，一般水果可分寒、熱，水份多自然較容易在體內生濕。濕可夾熱、夾寒，即濕熱和寒濕。

何謂濕熱水果：

水蜜桃、芒果、菠蘿、龍眼水或荔枝水

如進食過多偏溫熱的水蜜桃、芒果、菠蘿，而脾腎未能正常化濕排濕，積於體內，濕此時可從熱化做成濕熱。過量龍眼水或荔枝水，都容易濕熱。

何謂寒濕水果：

柑桔、柿子、哈密瓜

如進食過多偏寒涼的柑桔、柿子、哈密瓜，體內有濕有寒，濕可從寒化做成寒濕，出現怕冷、腹痛、泄瀉、胃口欠佳等腸胃不適。

濕熱可致多種健康問題

陳醫師表示，濕熱容易出現腹痛、泄瀉、帶下病、腰痛、水腫、風癩、尿道炎等問題。

風癩

又稱風疹塊、風疹，相當於現代醫學的蕁麻疹，皮膚出現紅或白色風團，時隱時現，自覺瘙癢，甚或灼熱。

陳醫師指，飲食不節可損傷脾胃，脾虛生內濕。如過份食用辛辣、肥膩、燥熱食物，可使腸道積熱，夾外受風襲，使內不得疏泄，外不得透達，鬱於皮毛之間而風癩發作。

若屬急性發作，只有灼熱瘙癢而無其他不適，可於一星期內消退。症狀輕微者，可煎服少量金銀花（G6PD人士忌用），疏散風熱，清熱解毒。

尿道炎（熱淋）

陳醫師指，從中醫角度，此病由於多食辛辣、肥膩、燥熱食物，或嗜酒太過，夾平素體質偏濕，釀成濕熱，下注蘊結於膀胱，使膀胱氣化失司，小便排泄失常，做成熱淋。

若症狀初起，可先多渴開水，或煲生薏苡仁水，清熱利水滲濕。如反覆出現癮疹或熱淋，平時要注意飲食，避免進食過多辛辣燥熱的食物，過量水果又會聚濕，水蜜桃、芒果、菠蘿等，應少食為妙。

進食建議

陳醫師指假如體質偏濕，容易腹痛、泄瀉、水腫、皮膚病、濕疹、痰多、帶下病，建議盡量少食濕熱水果，可每次半份，每次相隔數天，或戎食。

祛濕湯水：

天氣會慢慢轉涼，不建議胡亂清熱，以免誤傷耗散體內正常之陽氣，到冬天遇寒時，便會容易生病。所以首重健脾祛濕，可以煲家常湯水清補涼。

清補涼（3-4人份量）

功效：健脾潤肺，滋陰益腎

成份：

淮山1兩---補脾養胃，生津益肺，補腎澀精

蓮子1兩---補脾止瀉，益腎澀精，養心安神

百合1兩---養陰潤肺，清心安神

茨實1兩---固腎澀精，補脾止泄

海玉竹 1兩半---清熱養陰，生津潤肺

可加： 瘦肉/粟米/紅蘿蔔

煮法：

1. 以清水洗淨及略浸所有材料，全部放入煲中。

2. 12碗清水，慢火煲約2小時。可加少量蜜棗和鹽調味。

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記者：楊宛茜