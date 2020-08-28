【愛要及時】媽媽突病逝自責錯過最後一面　仁醫將遺憾轉化動力開解病人家屬

▲ 醫生將遺憾轉化動力，開解病人家屬。

向摯親說再見，是相當重要的事。台灣ICU醫生陳志金最近分享一段痛心經歷，陳醫生的媽媽在他年輕時急病離世，而她過身一天後就是做手術的重要日子，然而卻等不到這天。當時陳醫生是一名17歲學生，因考試而錯過媽媽最後一面，令他感到自責遺憾。到學成行醫的這些年裡，他一直惦掛此事，盡力醫治病人，開解家屬。

陳志金醫生最近在Facebook分享，8月29日是亡母忌日，當時仍是高二生的他正在考學校模擬試，當天也是考試最後一天。陳醫生本打算考完後就去醫院看媽媽，而她即將在第二天估計會接受心臟瓣膜置換手術。

在陳母離世前數天，陳醫生曾去探病，媽媽曾跟他說，叫他好好準備考試，這兩天就不用去看她，等考完試再去就可以。對於媽媽患的是甚麼病、要如何治療、手術風險等，醫生沒有花時間跟他們講解，而除了醫生是固定巡房時間外，他們也不能跟醫生約時間說明，令他們對疾病所知不詳。

一直到完成考試當日，陳醫生被學校通知他的媽媽已在醫院病逝，他不敢置信，沿途到醫院都在想可能認錯人：

他們一定是搞錯了，媽媽其實還活著，只是睡得比較沈，我叫她的話，她一定不會不理我的....

走進病房後，陳醫生看不到媽媽，向護士打聽後只得到一句在「太平間（殮房）」的簡單答覆：

護士簡單的告訴我怎麼去太平間，似乎也沒有閒暇、也沒有想要安慰眼前這位無助的小男生。

來到一樓的太平間，他不能進去，在門口坐了幾個小時，他看著人來人往、啜泣嚎哭的男女老少，腦中反覆自責應來見媽媽最後一面，他不明白媽媽到生甚麼病，也不明白醫生為甚麼不跟他說，不理解是否存在醫療疏忽，不懂為甚麼護士要這麼快把媽媽送進殮房，不讓他看最後一眼。

直到他成為ICU醫生後，他坦言，知道疾病的快速變化、生命無常後，個人比較釋懷，但仍存有遺憾。他理解家屬對病情有許多疑問等待被解答，也會試著用淺白話語、畫圖讓他們理解，不厭其煩重覆解釋：

我知道家屬面對至親的人，突如其來的噩耗，都是會感到束手無策的，他們可能會求助宗教，會帶來符水、護身符，我們都儘可能配合。他們或多或少都會感到內疚自責，都需要有人來幫他們解除這個內疚自責的，我知道我多說一句話，就有可能減少一個人一輩子的自責，我知道，我真的知道，我也很希望當初有人這麼對我說。

陳醫生明白臨終道別對家屬很重要，也會拜託護理師要好好引導家屬，協助他們轉念，學會放下。救助病人，也解救當年的自己：

在加護病房（深切治療病房）裡，我們救病人、也要救家屬。其實我也是在解救當年那位十七歲的小男孩。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣