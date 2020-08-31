【補腦食物】增強記憶力之選　中醫推介開心果栗子8款食物助補腎補腦

▲ 中醫推介8款食物有助補腎補腦

莘莘學子將於9月開學，家長最關心的是小朋友能否持續學習、吸收新知識，哪些食物有助健腦益智？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，想健腦益智，可以從補腎方向入手。她推介8款補腎補腦食物，有助增強記憶力。

梁醫師表示，中醫理論認為「腎藏精生髓，髓聚而為腦」，要有足夠腎精滋養腦髓，才能使腦部發育健全，更能集中精力學習。「黑入腎」， 不少黑色食材都有補益腎氣的作用，例如黑芝麻、黑木耳、黑豆、烏雞。堅果類食物如核桃、花生、開心果、栗子亦有補腎功效。

她建議，家長可考慮適量使用這些材料煲湯入饌，或為小朋友準備堅果作為小吃。但她提醒，經烘製的堅果類食物多屬性溫熱，多吃容易上火。

8種補腎補腦食物

1. 黑芝麻

性平，有益肝腎、養血烏髮、潤腸通便功效，可改善早生白髮及皮燥髮枯的問題。

2. 黑木耳

性平，具有滋養益胃、補氣強身、涼血活血功效。

3. 黑豆

性平，具補腎健脾、利水下氣功效。有助紓緩因腎虛引起的腰痛、水腫、容易抽筋等症狀，適合各種體質人士食用。

4. 烏雞

性平，具滋陰清熱及補肝益腎功效，滋補效果比一般雞隻較為溫和。

5. 花生

性平，有補氣潤肺、健脾開胃功效，能改善兒童智力、增強記憶力。適合氣虛、血虛、食慾差或哺乳中的產婦進食。

注意：陰虛內熱，或內火偏旺者不宜多吃炒花生，以免助熱上火。

6. 核桃

性溫，補腎固精、益氣養血、潤腸通便功效，有助健腦益智，增強記憶力。

7. 開心果

性溫，有溫腎暖脾，潤腸通便的功效。老少咸宜，適合氣滯者、寒底人士因胃寒引致的胃痛不適、腹脹、常嘆氣的人食用。

8. 栗子

性溫，有養脾健胃功效，更可活血、補腎、強筋骨，能紓緩因脾胃虛寒而出現的胃痛不適等症狀，或因腎虛而引起的腰痠膝軟、夜尿頻多等症狀。

注意：食用過量易引起胃脹，因此易飽滯及多胃氣人士不宜多吃。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣