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【減肥陷阱】OL日吃2牛油果圖減磅WFH半年增10磅　營養師黃凱詩教牛油果瘦身正確吃法【內附食譜】

保健美顏 12:59 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

減肥可以吃牛油果嗎？營養師黃凱詩教你瘦身最佳吃法。

一位減磅新丁告訴我︰「半年來，在家工作時間多了，原本沒有吃早餐的習慣，現在每天乖乖吃早餐。可是不知是否這個原因，體重漸漸增加，只是半年，已重了10磅多，情況好像不受控制。」

體重的遞增，不外乎是收支失衡的結果。

牛油果也屬高脂食物

我評估了一下她的情況，說道︰「問題未必一定源於早餐，活動量下降也是原因之一。」

「倒也是，我可以全日宅在家，居家服也沒有換，沒甚麼活動量。加上，有一點跟平日不同，每天早上，我會吃兩個牛油果，同事說可有助減肥。」她說。

「沒錯，有理據顯示，牛油果含高脂肪，纖維量也豐富，可有助增加飽肚感，從而減低胃口，不過，我們亦要知道，說到底它也屬高脂食物，約300克的牛油果，已有365卡，縱然，它的脂肪是好脂肪，但多吃同樣致肥。能否達到合乎我們健康的益處，也要視乎其他餐點中吃了甚麼和整體的飲食情況。」我向她解釋。

營養師黃凱詩建議自製牛油果醬，可存放2至3日。（iStock圖片）

減磅可以吃牛油果嗎？

「那麼，若減磅時，能否吃牛油果？」她問。

「畢竟，減磅時，我們需控制熱量攝取，而牛油果熱量較高，我們需謹慎地配合在餐單之中，例如，必須控制分量，我建議有2個做法，你可以參考一下。」我說。

第1個做法：以一個約300克的牛油果為例，日吃半個好了；至於另一半，可放在冰格中，以減慢氧化的速度待明天吃。

第2個做法：可以自製牛油果醬，將牛油果弄成蓉，加入洋葱、蕃茄、芫茜和青檸，放在雪櫃可存放2至3天。又或者可選買一些較小型的牛油果，例如澳洲牛油果，味道也不錯。

撰文：黃凱詩（營養師）

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