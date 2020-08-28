【全民檢測】141個檢測地點涉學校、會展及九展　聶德權：檢測不會影響學校運作

▲ 聶德權指檢測不會影響學校運作。（梁偉榮攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，有關全民檢測網頁已出爐，政府今日（28日）公布，明天星期六（29日）起接受市民預約登記，有關預約網頁及檢測方法，即睇:【下一頁】

公務員事務局局長聶德權今日（28日）會見傳媒指，全港會設立141個社區檢測中心，又指選址時希望方便市民，但中心要有一定感染控制的要求，所以主要為政府場地，包括社區中心、體育館、學校及九展等。

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被問到檢測中心選址涉及不少學校及工作地點，屆時仍然會有人流在以上地方工作，會否變相增加以上地方的感染風險？

聶德權回應指，認為因為平時在社區中亦會遇到沒有病徵的人，而且當中的感染風險一樣。他又提到9月1日雖為開學日，卻沒有實體上課。教育局已與相關學校進行配合，確保社區檢測中心運作不會影響學校。

他續指每個檢測中心的場地都有感染控制的要求，採樣程序也做足感染控制措施。

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記者：郭家穎