【全民檢測】計劃口號為「全民檢測為己為人」　聶德權：不論參加與否不應互相指責

▲ 聶德權指，今次是市民自願參與，不論參加與否都不應互相批評和指責。（梁偉榮攝）

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測計劃，今日（28日）公布計劃詳情，口號為「全民檢測，為己為人」。問及不參與檢測是否自私的人，公務員事務局局長聶德權重申，計劃是檢測策略三管齊下的其中一環，希望透過一次性檢測，盡量找出社區隱形患者。

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他續指，今次檢測除了對自己有幫助外，而每人的參與可以了解社區有多少隱形患者，愈多人參與，愈能達到效果，這是為其他人的目標。

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聶德權希望大家不要調轉方向想，亦不要想得太複雜，政府只是盡最大努力去解說。他指今次是市民自願參與，不論參加與否都不應互相批評和指責。

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記者：陳子謙