  • 33°C
香港時間 : 2020828日 (週五) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】計劃口號為「全民檢測為己為人」　聶德權：不論參加與否不應互相指責

社會 12:48 2020/08/28

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

聶德權指，今次是市民自願參與，不論參加與否都不應互相批評和指責。（梁偉榮攝）

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測計劃，今日（28日）公布計劃詳情，口號為「全民檢測，為己為人」。問及不參與檢測是否自私的人，公務員事務局局長聶德權重申，計劃是檢測策略三管齊下的其中一環，希望透過一次性檢測，盡量找出社區隱形患者。

【全民檢測】普及社區檢測計劃預約網頁詳列141個檢測地點　網上預約系統開放7日

他續指，今次檢測除了對自己有幫助外，而每人的參與可以了解社區有多少隱形患者，愈多人參與，愈能達到效果，這是為其他人的目標。

【全民檢測】聶德權籲僱主安排讓僱員辦公時間外出檢測　建議僱主為外傭預約參與

【全民檢測】未能預計有多少市民會參與檢測　聶德權：沒有為計劃預設目標

聶德權希望大家不要調轉方向想，亦不要想得太複雜，政府只是盡最大努力去解說。他指今次是市民自願參與，不論參加與否都不應互相批評和指責。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

公務員事務局 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心
12:33 2020/08/27
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書
12:54 2020/08/27
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書