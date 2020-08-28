【獨臂女生】四川地震倖存痛失右手　殘障女生重讀入法律系︰別人能做的事我也能

▲ 四川大地震發生時李欣雨年僅7歲，她雖然倖存卻痛失右手，自此成為獨臂女生。

2008年5月12日四川汶川發生8級大地震，造成近7萬人喪生。四川大地震發生時李欣雨年僅7歲，她雖然倖存卻痛失右手，自此成為獨臂女生。不過，她沒因殘障而自暴自棄，反而積極面對並苦練左手，今年她重考高考奪佳績，新學年將入讀法律系。

苦練左手戰勝殘障

綜合內地傳媒報道，19歲的李欣雨在四川大地震中失去右手，由於當時年幼，她對於地震的記憶不深。她的嫲嫲指，那時欣雨被埋在廢墟中，幸好獲救，只是右手需截肢。失去右手的她努力練習用左手，最初用左手寫字很難，但她兩三個月後已練得不錯。

欣雨練習用左手寫字、食飯、刷牙、洗臉等，一切都是重新學習。她的爸爸表示，沒見過女兒落淚，即使在最痛苦的時候，欣雨也是安慰著家人，是一個很體貼乖巧的女兒。欣雨沒令父母失望，從小就成績出眾，她稱︰

我從不覺得自己和別人不一樣，他們能做的事，我也能做。

去年，欣雨第一次考高考，可是數學、化學等科目成績不理想，她選擇重讀一年，加強數理科目的能力。她不時溫書至晚上11時多，才上床睡覺。她今年再挑戰高考，結果考取625分，並獲心儀的武漢市華中師範大學法學專業取錄。

好心人資助生活費

除了跟家人報喜外，她亦聯絡了在江蘇揚州的朱叔叔。這位朱叔叔名叫朱家青，在四川大地震後一直每月資助欣雨的生活費，更曾到四川探望她，她一直視對方為親人。

朱叔叔在電話上問她，之後會否考慮讀碩士，她表示有打算，而且要多學習法學。朱叔叔隨即表示只要她肯讀，無論讀到甚麼程度，他都會資助下去。

欣雨期待著9月新學年開學，為了應付大學課程，她特別網購大學英語參考書及電腦教材。她將來想成為一位律師，幫助有困難的人。

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責任編輯︰王明芳