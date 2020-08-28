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【媽媽催婚】港男計劃與女友二人世界　母為繼承丁權迫兒與內地女生相睇

親子 13:18 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

為繼承新界村屋丁權，一名40歲港男被其母催生仔。

新界圍村承襲了濃厚的中國傳統色彩，男原居民到了18歲自動享有丁權，故不少父母願生男丁，繼承丁權，甚至催促下一代生子。一名40歲港男於社交媒體投稿，指他自幼於新界圍村長大，其母親為免村屋將來被政府收回，希望由他繼承家中的村屋產地。惟港男一早計劃與女友過二人世界，無意生子，媽媽知道後不但憤怒發爛，更不理反對迫他與內地女生相睇，母親的行為令他不知所措。

一名港男於Facebook專頁「我的極品四大長老」發帖，指自己與妹妹生長於圍村，家中還有一名同父異母的同性戀哥哥，其母知道哥哥不會結婚生子後，希望由港男將來繼承家中的村屋產地。母親不想待兒子百年歸老後，在沒有後代的情況下，將丁權歸還政府，為免將村屋產地化為烏有，她不斷催促港男結婚生子。

港男與女友無意生子

然而，港男與女友從未想過生育，

大家都知自己咩斤兩， 月入都唔過2萬， 又唔識湊又唔想湊。

加上他早前發生交通意外，撞車後需賠償一筆巨款，更可能面臨賠償金額更高的訴訟。

母介紹內地女生相睇

港男母親知道其女友不欲生子，立刻憤怒責罵，亦表示將會介紹內地女生來港相睇，「佢覺得聽話好生養，任勞任怨」。港男得悉後馬上拒絕，但母親仍不斷催促及發狂，他只好不出聲也不理會。

他心中不禁無奈表示，雖然媽媽曾說生孫女一樣疼愛，但他深知母親希望他生男孫繼承丁權，

你當小朋友係工具？真心想湊孫定係因為想爭產啊? 

網民：忠於自己最重要

帖文引來網民熱議，不少網民支持港男忠於自己的想法，「你對自己同另一半負責就足夠，小朋友唔係工具」、「唔想生唔好生，唔好為咗愚孝去應酬你阿媽」及「到底生BB係愛情結晶品定係生土地認證權」。

文章獲「我的極品四大長老」授權

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責任編輯：王明芳

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