【開心速遞】細龍生細龍太分享愛情觀 　鄭世豪陳偉琪談男女相處之道

▲ 《開心速遞》的大熱CP細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾）一同分享愛情觀。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的大熱CP之一的細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾），二人在劇中從因政治婚姻而結合到真心相愛，可是早前《愛．回家之開心速遞》劇情講細龍太遠走美國，於是陳偉琪要暫別《開心速遞》劇組，令很多觀眾心感不捨。

鄭世豪和陳偉琪（Vicky）一同接受TOPick專訪，分享在現實中各自與自己另一半的相處之道。

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▲ 細龍生（鄭世豪飾）和細龍太（陳偉琪飾）於早年認識，合拍《開心速遞》後變得熟悉。（陳家瑩 攝）

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細龍生邂逅細龍太

鄭世豪和陳偉琪未一起合作《愛．回家之開心速遞》前，已經有碰過面。世豪說：「多年前一起打籃球而認識，不過真正認識是拍《開心速遞》時，她第一次入劇組，劇情就是媽媽（蘇恩磁飾）叫雷珍妮回來。」

Vicky隨即說：「彈琴！」世豪認同道：「表演她一身厲害的琴技。自那集開始漸漸認識直到現在。」

▲ 細龍生（鄭世豪飾）、佘秀琴（蘇恩磁飾）和細龍太（陳偉琪飾）戲外感情很好。（鄭世豪IG圖片）

鄭世豪陳偉琪的第一印象

談到第一印象，世豪很快便回答：「痴線、癲、開朗、活潑，如太陽般，很開心。」Vicky則說：「覺得他是個大哥哥，很細心的人，很高。」

世豪又說：「現時仍然沒改觀，證明了第一印象是很真實的。相處得很自然、開心。」Vicky也分享現時對世豪的印象：「他是個大好人，是煩的，但苦口婆心都是為你好，就似是媽媽。」

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劇中的細龍生和細龍太為觀眾喜愛的一對，現實中的世豪和Vicky又會如何跟另一半相處？

世豪毫不猶豫地說：「真心、真誠、真話。所以說話都是心底話，如實相告。世豪太跟我一樣都是處女座的，我們的生日只差一天，我也不知為何能結婚，很神奇的，但就是合拍的。」

細龍太也認識世豪的太太，Vicky稱被世豪夫婦閃到盲：「他們是超級Sweet的，每件事都很簡單，他們坦承相對，經常看見他們煮餸的相也覺得很溫馨。他們不會有很多大龍鳳，但就是簡單的幸福。」

世豪笑言：「最大的大龍鳳就是求婚那時，當時在巴士上求婚，其餘也沒有了。」

▲ 鄭世豪讚世豪太很旺夫。（鄭世豪IG圖片）

Vicky男友夠浪漫

現正蜜運中的Vicky則喜歡偶爾給另一半驚喜：「我是個粗心大意的人，所以一般予人的感覺都很不細心。若然要送一套headset，便會上網做資料搜集，想買最好的，然後再想如何製造驚喜。」

Vicky透露男友是從事金融業：「我們在一起不是很長時間。他的小心意、小舉動會令我很開心，有時會給我驚喜氹我開心。如果他知道我不開心，試過回家後看見一束花放在桌上，也很浪漫的。」

▲ 陳偉琪讚男友送花很浪漫。（陳偉琪IG圖片）

演藝事業的工作量和收入不穩定，世豪表示幸獲太太一直支持：「世豪太自從拍拖開始已很支持我追夢，也伴我經歷事業上的進步。自從我跟她求婚後，我的事業也突然突飛猛進，所以她是很旺夫的。」

Vicky則說：「我未有問他是否支持我從事演藝事業，但我想他都會支持我的。要知道男生拍照是很差的，有時會Cut了雙腿或頭髮，但他總會用心去就角度、為我打燈去幫我拍照。」

世豪笑謂：「看來要認真地跟他學習，我幫她拍照時，明明整個人都入鏡了，但仍會被他罵。若然要滿足你，可能要先去外國進修。不過，我覺得是與被拍者有關。」

Vicky隨即反了一個白眼，並指着世豪說：「人版在此，男生就是這樣。所以另一半的攝影技術不可以太差，不然真的會令人感到煩躁。」

世豪問：「你為何不找個攝影師拍拖？」Vicky感慨指：「有時很難得行上山頂，風景很美並拍照留念，有時沒有立即檢查照片，下山後看見便會很激氣。」

她認真地說：「我很想跟男生說，拍照是一定要對焦的，要先點一點別人的頭才能對焦的。求求各位男士，你們一定要學習。」

兩性關係從來都是一門學問，最重要是找到合適彼此的相處之道。

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髮型：Ryan Leung@Saloon（陳偉琪）

場地：香港港麗酒店

記者：梁樂欣